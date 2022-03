Az elmúlt héten elkezdődtek a szóbeli felvételi vizsgák a középiskolákban. Fontos megméretés ez is, hiszen még lehet javítani a januári, központi írásbeli eredményén. Tegnap a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban jártunk, ahol az előtérben tudtunk beszélgetni azokkal a diákokkal, akik már nem izgultak, hiszen túl voltak a megméretésen.



Lelkiismeretesen készült



– Biológia tagozatra jelentkeztem, így most biológiából és kémiából kellett felvételiznem – mondta az Északnak Marosi Miléna, aki a Könyves Kálmán Általános Iskola végzős tanulója. – Úgy érzem, hogy jól sikerült, szóban tudtam javítani. A tanárok nagyon kedvesek és segítőkészek voltak – hangsúlyozta.

Miléna lelkiismeretesen készült, hiszen kijegyzetelte a tételeket, átismételte az eddig tanultakat, és az előző év feladatlapját is átnézte. A szóbeli ugyanis két részből állt. Először egy feladatsort kellett kitöltenie, majd be kellett mennie abba a terembe, ahol a felvételiztető tanárok kérdeztek tőle. Itt lehetett javítani, ha esetleg valamit elrontott írásban.



– Azért választottam a Hermant, mert a testvérem is ide járt, és csupa jót hallottam az intézményről. Amikor itt jártam a testvérem ballagásán, már akkor is nagyon tetszett a gimnázium. A biológia tagozatot pedig azért választottam, mert ezzel szeretnék majd továbbmenni. Gondoltam az orvosi pályára vagy a gyógytornászira – tette hozzá Miléna.



Fordítás, matekpéldák



Angolból felvételizett Tajnai Eszter, aki a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola diákja. Az angol két tannyelvű képzésre szeretne bejutni. Több gimnáziumot is megjelölt, mindenütt az angol tagozatot választotta.



– Szerintem nem volt nehéz a szóbeli. Először egy angol szöveget kellett elolvasni, majd az alatta lévő mondatokat magyarról angolra lefordítani. Ezután bementem a terembe, ahol a tanárok ültek. Húztam egy témát, arról kellett beszélnem. Úgy érzem, jól sikerült, bár eléggé izgultam. Az írásbelim jó lett, 72 pontos, úgyhogy van reményem bejutni – mérlegelte az esélyeket Eszter. Hozzátette: az angol szóbeli azért sem jelentett neki nehézséget, mert az angoltanára jól felkészítette.



Katona Péternek sincs izgulnivalója, hiszen az írásbelije 90 pontos lett. Matekból 49 pontot ért el az 50-ből. Ez fontos számára, hiszen emelt matekra jelentkezett.



Családi hagyomány



– Nálunk családi hagyomány a Herman. Heten vagyunk testvérek, és négyen ebbe a gimnáziumba jártak. A szóbeli jól sikerült, bár két feladatban elrontottam valamit, de azt szóban sikerült kijavítanom. Az írásbelin kevésbé stresszeltem, mint most a szóbelin, de a tanárok nagyon kedvesek voltak. Építészmérnök szeretnék lenni, amihez kell a matek. A fizika is, bár azt nem szeretem annyira – tette hozzá Péter, aki a Bársony János Általános Iskola nyolcadikosa.



(A borítóképen: Katona Péternek nincs izgulnivalója, hisz nagyon jó írásbelivel büszkélkedhet)