Letették az alapkövét pénteken a sajókeresztúri ipari park fejlesztésének. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Acélmax Zrt. másfél milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert az egykori Borsodi Ércelőkészítő Mű (BÉM) területének rekultivációjára, az infrastruktúra fejlesztésére, kiépítésére, korszerű felvételi épület kialakítására. A projektben a Magyar Közút Nonprofi t Zrt.-vel kötött szerződés alapján lámpás forgalomirányítás javítja majd a közlekedésbiztonságot a 26-os fő közlekedési úttal közös kereszteződésében.

– A projekt mostanra látványos szakaszába érkezett – mondta Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere. A pályázat megmutatja, hogy már nemcsak a nagyvárosok kiváltsága az ipari park, hanem a kistelepülések is lehetőséget kapnak a helyben foglalkoztatásra, az adóbevételek kapcsán a lakossági jólét biztosítására, illetve a településfejlesztésre. A település újraéledése bevonzza majd a letelepedni szándékozó vállalkozókat, akik megerősödnek a területükön, ezzel munkát biztosítva a környék lakosainak – tette hozzá a polgármester.

– A térség komoly ipari múlttal és tudásbázissal rendelkezik, mindezek mellé van egy kitartó helyi lakosság – hangsúlyozta Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. A kormány elkötelezett a magyar falvak és az ipar fejlesztésének terén. Sajókeresztúrban ez a komplex infrastruktúra-építés az ipari park területén és a hozzá kapcsolódó közlekedés kialakítása garantálni fogja a település további fejlődését, amihez továbbra is minden segítséget szeretne megadni – emelte ki a képviselő.

– A BÉM az ország legszennyezőbb üzeme volt hosszú éveken keresztül. Most egy hasonló gazdasági hatású, de környezetvédelmi szempontból sokkal kedvezőbb ipari park létesül, amely 180 ember foglalkoztatását fogja megoldani – mondta dr. Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára. Hozzátette: – Az elmúlt években már túlélt az ország pár válságot, a szomszédban zajló háború okozta gazdasági megpróbáltatást is átvészeljük. Ehhez járul hozzá ez a barnamezős beruházás, az ipari park létesítése is, illetve minden hasonló kezdeményezés.

Egy jogilag és környezetvédelmi szempontból egyaránt rendezetlen területet vásároltak meg, de vállalták, hogy rendbe hozzák – mondta Temesvári Gábor, az Acélmax Zrt. vezérigazgatója. Minden a munkavégzéshez szükséges feltételt megteremtenek a jövőben betelepülő vállalkozások számára, melynek a biztonságos megközelítés is része.