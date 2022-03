Velük dalolt a közönség

„Nagy örömmel látom, hogy milyen sokan együtt szeretnék velünk ünnepelni a hatodik születésnapunkat” - köszöntötte a közönséget Kovács Lenke, a Miskolci Örömdal-kör vezetője. „Ismét öregebbek lettünk egy évvel, de Önök nem. Dalkörünk azonban iskolás korba lépett és egy kis késéssel tavaly ünnepeltük megalakulásunk ötéves évfordulóját. Mivel egy bizonyos kor után már az érettségi találkozót is gyakrabban kell megtartani, ezért úgy döntöttünk, hogy mostantól évente megrendezzük jubileumi gálánkat. A mai alkalomból egy nagyon vidám csokrot gyűjtöttünk össze. Az első produkció dalszövegében, amely az Örömdal-kör indulója, elhangzott, hogy énekelj most velünk bátran. Szerintem sok olyan dal lesz, amelynek ha nem is a teljes szövegét, de a refrénjét biztosan fogják ismerni. Úgyhogy kérjük, hogy segítsenek és daloljanak velünk! Miről is szólhatna az első két dal, mint a szerelemről.”