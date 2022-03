Az egészségügyről állít valótlanságot Szilágyi Szabolcs, az egyesült baloldali ellenzék képviselőjelöltje egy napokban megjelent videójában. A közzétett videóban arról beszél a baloldali politikus a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház előtt, hogy „vannak olyanok, akik más megyébe kénytelenek utazni, például egy mandulaműtét miatt”. A videó megjelenése után egy olvasó kereste felháborodottan az Észak-Magyarország szerkesztőségét azzal, hogy egy hónapja volt egy fül-orrgége beavatkozáson a megyei kórházban, és a diagnózis felállításától körülbelül 8 napon belül meg is operálták. A képviselő azt is állította, hogy „a gyógyíthatatlan kórházi fertőzéseket számos helyen nem sikerült visszaszorítani”.



Politikai haszonszerzés

Szilágyi Szabolcs

Szilágyi Szabolcs képviselő Facebook-videójában politikai haszonszerzésből valótlanságokat állít a miskolci kórházban működő egészségügyi ellátásról, amivel súlyosan veszélyezteti a betegek intézménybe vetett bizalmát. „Cáfoljuk, hogy a szívsebészeti ellátások kivételével bármely egyéb ellátás vonatkozásában a betegeknek más megyébe kellene utazniuk” – hangsúlyozta megkeresésünkre közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. Az intézmény főigazgatója, dr. Révész János határozottan visszautasítja a képviselő azon kijelentését, hogy nem tudják elvégezni a mandulaműtéteket. Ezzel szemben a valóság az, hogy a sürgős műtétekre azonnal, az előjegyzés alapján történő műtétekre 14 napon belül kerül sor, annak függvényében, hogy pontosan milyen típusú műtétről van szó, illetve hogy a beteg ragaszkodik-e valamelyik orvos személyéhez. Utóbbi esetben az orvos munkarendje, esetleges szabadságolása indokolhatja a maximum 14 napos várakozást. A miskolci kórház többek között a várólista-csökkentésben országosan kiemelten jó, több szakma esetében pedig a legjobb mutatókkal rendelkezik. Ami a kórházi fertőzéseket illeti, a képviselő úr állításával szemben az intézményben európai uniós mércével mérve is rendkívül alacsony a kórházi fertőzések aránya. „Arra kérjük a képviselő urat, hogy az egészségügyben zajló szakmai munkát ne tüntesse fel valótlan színben a politikai hangulatkeltés érdekében!” – fogalmaznak.

Felelőtlenség



Kórházbezárással kampányol Kiss Sándor, az egyesült baloldali ellenzék Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3-as számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelöltje a napokban azt állította az ózdi kórház előtt: „ugyan elmondták, hogy nem zár be a kórház, de engem nem nyugtatott meg”, majd hozzátette: a vége a dolgoknak úgy is az lesz, hogy a kórházat bezárják.

Kunhalmi Ágnes

Szerdán pedig az MSZP társelnökével, Kunhalmi Ágnessel tartott közös sajtótájékoztatót az ózdi Almási Balogh Pál Kórház előtt. Kunhalmi a választás súlyáról beszélt, és azokat a területeket is megemlítette, amelyeket sürgősen fejleszteni kell, ha az ellenzék megkapja a választóktól a bizalmat, itt egyebek mellett az egészségügyet emelte ki. Kiss Sándor kitért arra a néhány nappal ezelőtt a közösségi médiában megjelent hírre, miszerint bezárhatják az ózdi kórházat. „Egyáltalán nem nyugtattak meg azok a feltételes módban tett nyilatkozatok, amelyeket az intézmény részéről tettek – hangsúlyozta Kiss Sándor. – A baloldal jelöltjeként soha nem nyilatkoztam olyat, hogy bezárják az intézményt (a Hírklikknek azt nyilatkozta a napokban, hogy amenynyiben bizalmat kap a választóktól, akkor nem zárják be az ózdi kórházat – a szerk.), és bízom benne, hogy erre nem is kerül sor. A kórház nagyon fontos a városnak és a térségnek, amit minden szempontból fejleszteni kell. Vannak azonban aggasztó jelek, amelyekre egyértelmű választ várnánk szakmai és politikai oldalról egyaránt.”

A szakmai válasz pedig félreérthetetlen. „Egyértelműen cáfolom, az ózdi kórház a múltban is működött, most végigcsinálta ezt a rettenetes járványidőszakot, és a jövőben is működni fog – közölte az Észak-Magyarország megkeresésére dr. Bélteczki János, az ózdi Almási Balogh Pál Kórház igazgatója, aki hozzátette: – Olvasom a baloldali képviselőjelölt nyilatkozatát, miszerint nem voltam elég egyértelmű.” Az igazgató elmondta, hogy hét éve vezeti a kórházat, de soha nem volt bezárási szándékról szó, ő semmilyen információt nem kapott ilyenről, sőt inkább mindig a kórház fejlesztésével kapcsolatban voltak hírek és tárgyalások. Leszögezte, hogy felelőtlenség ilyeneket állítani, mert az a beteg emberek hitét és gyógyulásba vetett reménységét tiporja.

Kiss Sándor

„Az a Kiss Sándor ellenzéki jelölt nyilatkozik aggódva a kórház sorsáról, akit az elmúlt 12 évben egyetlenegyszer sem láttunk itt a környéken sem, amikor bajban voltunk, amikor segíteni kellett volna a járvány legvadabb időszakában, soha semmivel nem támogatta egyetlenegy kollégámat vagy a kórház működését, most meg aggódik a kórházért” – emelte ki dr. Bélteczki János, a kórház igazgatója. „Szomorúan kellett megállapítanom, hogy a hétvégi országgyűlési választások közeledtével a sajtóban az ózdi kórház működését illetően a valóságnak nem megfelelő feltételezések jelentek meg” – ezt már az intézmény megyei vezetője, dr. Révész János - aki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója - írta. Rámutatott: az Almási Balogh Pál Kórház gazdasági helyzete stabil, a kórházban az elmúlt években számos orvostechnológiai fejlesztés valósult meg. A kórház az északkelet-borsodi régió lakosságának ellátását biztosítja, a folyamatos és biztonságos betegellátás feltételei adottak, s a jövőben is adottak lesznek. „Ezúton kérem a politikai élet valamennyi résztvevőjét, hogy az országgyűlési választásokra történő kampánymegmozdulásokon kizárólag hiteles információkat osszanak meg az állampolgárokkal. Az intézmény az elmúlt tíz évben több mint 4 milliárd forintos célzott kormányzati támogatásban részesült” – nyomatékosította a főigazgató.



Kamuvideó és álstatisztika



Korózs Lajos

Korózs Lajos MSZP-s országgyűlési képviselő 2020-ban is valótlanságokat állított, a koronavírus-járványban, miközben az egészségügyi dolgozók megfeszített munkával mentettek meg emberéleteket: egy kamuvideót készített egy „mentőtiszttel” arról, hogy az ellátás hiánya miatt halnak meg többen. Időközben kiderült, hogy a videóban szereplő hölgynek semmilyen egészségügyi végzettsége nem volt, és sem az Országos Mentőszolgálattal, sem más mentőszolgálattal soha nem állt munkaviszonyban. De Korózs Lajos itt sem állt meg: egy álstatisztikát osztott meg a Facebookon, a koronavírus-járvány első hullámában, amellyel azt állt szándékában bizonyítani, hogy a koronavírus ma már a leggyakoribb halálozási ok Magyarországon. Hamar kiderült azonban, hogy ismét álhírt terjeszt a szocialista politikus. Miután a kormánypártok a járványügyi statisztikák meghamisítása miatt Korózs Lajos távozását követelték, Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke azonnal védelmébe vette. Az origo.hu írta meg, miszerint Kunhalmi úgy érvelt, hogy a hazugság nem ok a lemondásra.



Ujhelyi ázsiai fotót posztolt



Ujhelyi István

Ujhelyi István sem „tétlenkedett”, a járvány alatt rögtön egy kamufotóval próbálta lejáratni az egészségügyet. „A kormány persze csak tolja a hazug propagandát, de a valóság az, hogy általános ellátási bajok vannak az egészségügyben” – írta közösségi oldalán Ujhelyi István, melyhez egy képet is csatolt. A dolog szépséghibája, hogy a kép egy öreg thaiföldi kórházban készült.

A baloldal újra fizetőssé tenné



A Gyurcsány-kormány korábban már fizetőssé tette az egészségügyet. 2007. február 15-től az egészségbiztosítás egyes egészségügyi szolgáltatásait – orvos-beteg találkozónként, illetve naponként alapesetben 300 forintos – vizitdíj, valamint kórházi napidíj fizetésével lehetett igénybe venni. Az akkori intézkedést azzal magyarázta Gyurcsány Ferenc, hogy az embereknek érezniük kell, hogy a gyógyításuk sokba kerül. A vizitdíj bevezetéséről az elhíresült balatonőszödi kormányülésen döntöttek. A Fidesz a vizitdíj eltörlése érdekében népszavazást kezdeményezett, amelyen az emberek úgy döntöttek, nem kérnek a megszorításból. Idén januárban pedig már Márki-Zay Péter, az ellenzék kormányfőjelöltje is kiállt a fizetős egészségügy mellett, az általa feltöltött videóban azt fejtegeti, hogy szerinte ki sem lehetett volna írni a Fidesz által kezdeményezett 2008-as népszavazást, mert – ahogy fogalmazott – „ilyet kultúrországokban nem lehet”. A referendumon egyébként elsöprő többség mondott nemet a fizetős egészségügyre.



(A borítóképen: A miskolci megyei központi kórházban a sürgős műtéteket azonnal, az előjegyzés alapján történő műtéteket 14 napon belül elvégzik)