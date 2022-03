Elkezdődött a Takta-híd felújítása. A munkaterület átadása március 18-án délután volt. A jelenlévőket dr. Szemán Ákos, Taktaharkány polgármestere köszöntötte, majd elmondta, hogy a tiszafüredi híd előtanulmányaként 1962-ben nagyszilárdságú feszített csavarokkal épített híd 60 év után újulhat meg. A beruházás azért tölti el nagy örömmel az itt élőket, mert így nemcsak a Tokaj–Taktaharkány közötti út még el nem készült Prügy–Taktaharkány között szakasza újulhat meg, hanem a Takta-híd is, ahogy korábban a Tiszalúc–Taktaharkány közötti út felújításával megújulhatott Harangod hídja is. Beszédében a polgármester kiemelte, hogy a kormány a felújítást támogató döntésével is azt jelzi, hogy a vidék megerősítését, fejlődését akarja elérni, ahogy azzal is, hogy számos mély- és magasépítési beruházásra forrást biztosítva a települések folyamatosan fejlődhetnek, épülhetnek. Az út és a híd felújításának elsősorban természetesen az érintett települések – Taktaharkány, Taktakenéz, Prügy, Taktabáj, Csobaj, Tiszatardos, Tiszaladány, Tokaj – lakói örülnek, hiszen ők használják majd a legtöbbet, nekik lesz könnyebb és biztonságosabb a közlekedés, de örülnek azok a turisták is, akik meglátogatják a Taktaközt, Tokaj-Hegyalja előszobáját.

Úthálózatok, hidak újulnak meg

Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az elmúlt években nagyot sikerült előre lépni, hiszen a tervek szerint elsőként a Szerencstől a Taktaközön át Tokajig tartó útszakasz felújítása valósult volna meg. Miután azonban ismert volt, hogy Taktakenéz és Taktaharkány között nagyon rossz minőségű az út, sikerült meggyőznie a döntéshozókat a szóban forgó beruházás megvalósításának szükségességéről. A legrosszabb állapotú 1 kilométeres szakaszra már 2021 elején sikerült egy uniós csomag keretében fedezetet találni, melynek felújítása áprilisban el is kezdődhet. Az országgyűlési képviselő ismertette, hogy a kormány 2021. október 8-án arról is döntést hozott, hogy 2,7 milliárd forintot biztosít az állami költségvetésből a Prügy–Taktaharkány közötti útszakasz további 13 kilométeres szakaszának felújítására. Ezen felül pedig több mint 250 millió forintból megújulhat a Takta-híd. Dr. Koncz Zsófia kitért arra is, hogy Tokaj-Hegyalja óriási fejlődésen megy keresztül, ez a beruházás jelentősen megkönnyíti majd a környék közlekedését. Szólt arról is, hogy rövidesen megvalósul édesapja nagy célja, a 37-es főút négysávosítása, mely minden környékbeli településen élő ember javát szolgálja, ahogy a nemrégiben átadott M30-as autópálya is. A környező útfelújítások között említette meg a másfél évvel ezelőtt elkészült Tiszalúc–Tiszadob közötti utat is.

Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy közutasként nagy öröm számára, hogy a kormány 2010-hez képest is nagyságrendekkel több pénzt szán út- és hídfelújításokra. Ezt követően szólt arról, hogy a Takta-híd komplett felújítását 6 hónap alatt félpályát útlezárás mellett végzik el.

Az acél főtartós vasbeton pályalemezes félszerkezetű közúti híd komplett felújításának keretében felületkiegyenlítő réteget építenek, bitumenes lemezszigetelést hajtanak végre, kicserélik az aszfaltburkolatot, beépítik a dilatációt, átépítik a vasbeton szegélyt, elvégzik a tartószerkezet korrózióvédelmét, új burkolatrendszert építenek. A vezérigazgató utalt arra is, hogy a taktaközi út felújítása is rövidesen kezdetét veszi.

A Takta-híd a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásaként valósul meg 254,8 millió forint értékben.