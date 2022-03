A város idei költségvetésének elfogadása számít a miskolci közgyűlés csütörtöki ülése legfontosabb döntésének. A szerda esti állapot szerint további 17 rendes és 1 sürgősségi előterjesztésről is állást foglal a testület.

Mint ismert, eredetileg egy héttel ezelőttre, február 24-re hívta össze Veres Pál polgármester Miskolc döntéshozó testületét, ám az ülés előtti napon kiderült, a fontos tanácskozást egy héttel később rendezik csak meg. Információink szerint a halasztás oka az volt, hogy a képviselők közül többen is beteget jelentettek, így nem biztos, hogy rendelkezésre állt volna a rendeletalkotáshoz szükséges többség.

Bevétek és kiadások

A város idei költségvetési tervében 40,5 milliárd forintos mérlegfőösszeg szerepel. Ez az év folyamán természetesen a bevételek előre még nem látható emelkedése miatt változni fog.

A város idei költségvetésének forrásoldalán főként az önkormányzat úgynevezett közhatalmi bevételei, valamint a központi költségvetésből származó támogatások adják. A közhatalmi bevételek között továbbra is kiemelkedő jelentőségűek a helyi adóbevételek, ezek jelentik az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrását. Az államháztartástól származó bevételek várhatóan 14,1, a közhatalmi bevételek 14,2 milliárd forintot tesznek ki a benyújtott költségvetési tervezet szerint.

A tervezet szerint az idei adóbevételek tervezése során fontos szempont volt a 2020-ban kialakult járványhelyzet negatív hatásainak figyelembevétele. Az iparűzési adóval kapcsolatos kormányzati döntések szerint például idén mintegy 1,7 milliárd forint bevételkiesése származik az önkormányzatnak. A járvány gazdasági hatásaira tekintettel ugyanis a kormány 1 százalékban maximálta a helyi iparűzési adó mértékét, és a kis- és közepes vállalkozások számára 50 százalékos adókedvezményt biztosított.

Érdekesség, hogy a járvány negatív hatásai ellenére már tavaly is mérsékelt emelkedés volt megfigyelhető az adóbevételekben, és ugyanezt a tendenciát várják ebben az évben is. Várható az adókieséssel megegyező összegű állami kompenzáció is. Ezt az önkormányzat alapvetően a város üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok és a kötelező önkormányzati intézményi feladatok ellátásának finanszírozására költené.

A kiadások között a személyi juttatások és a dologi kiadások jelentik az egyik legnagyobb tételt 11-11 milliárd forint körüli összeggel. Ennél a 12 milliárd forintot kitevő egyéb működési kiadás nagyobb csak.