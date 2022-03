Megyénk az ország egyik legvonzóbb beruházási célpontja. Erről is beszélt lapunknak Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a vasárnapi választás tétje: háború vagy béke.



Ön a napokban Tiszaújvárosban járt, ahol letette a Mol-propilénüzem alapkövét. Sokat jön Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, ilyen meghatározó befektetői célpont lettünk?

Borsod-Abaúj-Zemplén az ország egyik legvonzóbb beruházási célpontjává vált, és ennek alapvetően három oka van. Egyrészt a kiváló logisztikai adottságok: az autópálya és a vasúti kapcsolatok is szinte teljes egészében létrejöttek, ezáltal adott lett a gyors szállítás és közlekedés lehetősége. Ma már egyértelműen előnynek számítanak a nehézipari tradíciók is – amelyek korábban még hátrányként jöhettek számításba –, hiszen lehetővé teszik, hogy a vállalatok egy olyan térségbe érkezzenek, ahol a szakemberekkel dolgozhatnak együtt. Vagyis az itt élő emberek képzettsége a harmadik fontos szempont.



Mit mutatnak ennek kapcsán a megyei beruházási adatok?

Amikor az egy lakosra jutó külföldi tőke arányát nézzük, akkor Borsod-Abaúj-Zemplén megye a 6. helyen áll, míg a tavalyi esztendőben a harmadik legtöbb beruházás ide érkezett a megyék közül. Ezért gondolom azt, hogy a Borsod megyeiek joggal lehetnek büszkék magukra, hiszen egészen pontosan 66 beruházás összesen 130 milliárd forint értékben valósult meg, amelyekhez a kormány 40 milliárd forinttal járult hozzá, és ezek a beruházások összesen 32 ezer munkahely megőrzését segítették.



Vannak olyan baloldali politikusok, akik szívesen pózolnak egy-egy beruházás mellett a közösségi oldalakon, holott semmi közük nincs hozzá: a befektető megjelenése legtöbbször az ön vagy a Nemzeti Befektetési Ügynökség lobbitevékenységének tudható be. Mit szól ehhez?

Kampány van, nem róhatjuk fel nekik, hogy ezt teszik, az más kérdés, hogy könnyű lebukni az ilyen akciókkal, mert nyilvánvaló, hogy ezeket a beruházásokat a kormány támogatja készpénzzel vagy adókedvezménnyel, és ezeket a támogatásokat mindig a helyi képviselők járják ki nálam, nálunk. Így minden megválasztott parlamenti képviselőnek jár a dicsőség és a köszönet azért, hogy Borsod-Abaúj-Zemplénben ilyen beruházási rekordok születnek. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a munkanélküliség 2010-ben 17 százalék volt Borsodban, most pedig 7 százalék alá csökkent. Vagyis 10 év alatt 10 százalékponttal csökkent, ez a beruházások és a helyi képviselők lobbitevékenysége nélkül nem ment volna.



Sokszor halljuk öntől is, hogy a pandémia nyomán új világgazdasági korszak kezdődött. Milyen változások jellemzik a világot és benne Magyarországot?

A világgazdaság átalakult: az új világgazdasági korszak „passzátszelét” már Keletről fújják, tehát a távol-keleti nagyvállalatok technológiailag ma már semmivel sem gyengébbek a nyugatiaknál, pénzügyileg is felerősödtek, és népességszám tekintetében mindig is előnyben voltak. Amíg 2010-ben a világon végrehajtott beruházások 80 százalékát nyugati tőkéből, 20 százalékát keleti tőkéből finanszírozták, addigra ma ez az arány megfordult: 70 százalék a keleti, 30 százalék a nyugati tőke által finanszírozott beruházás. Nagy keleti vállalatok jönnek Európába, hogy kiszolgálják a piaci igényeket, ilyenkor nagyberuházásokat hoznak, több ezer embert foglalkoztatnak, több milliárd eurót költenek el. Ezekbe a versenyekbe Magyarország is beszáll, rendszeresen nyugat-európai országokkal kell összemérni az erőnket, szerencsére egyre többször nyerünk ezekben a küzdelmekben.



Ez a tendencia mennyire látszik a magyar gazdaság eredményeit tekintve?

2014 óta minden évben megdőlt a beruházási rekord, tavaly egészen 1886 milliárd forintig nőtt az egy év alatt elindított befektetések összértéke. 2019 óta minden évben keleti országból jön a legtöbb beruházás. 2019-ben és 2021-ben Dél-Koreából, 2020-ban Kínából. Tehát Magyarország időben lépte meg a keleti nyitás politikáját, így magyar emberek százezrei köszönhetik a kiszámítható megélhetésüket nagy keleti beruházó vállalatoknak.



A közelmúltban azt is mondta, hogy az élelmiszer-ellátás biztosításához erős, hazai tulajdonú vállalatok szükségesek. Ez, gondolom, igaz a gazdaság más területeire is, de hogyan lehet felvenni a versenyt a nyugat-európai – családi – vállalkozásokkal, amelyek évszázados tőkefelhalmozást tudnak maguk mögött?

A magyar gazdaság „nemzeti lába” rendkívüli mértékben megerősödött, hiszen a világjárvány alatt létrehozott vészhelyzeti beruházás­ösztönzési programban 1434 vállalat kapott támogatást, aminek a 80 százaléka magyar tulajdonban lévő cég. Mindez azt mutatja, hogy a magyar nemzeti tőke megerősödött. Ez nyilván köszönhető annak, hogy Európa legversenyképesebb adókörnyezetében tevékenykedhetnek, hogy jó a szakember-utánpótlás, és a kormány támogatja a magyar vállalkozásokat. A többi között az élelmiszeripar területén is világos döntéseket hoztunk, például a nemzeti kiegészítő agrártámogatásokat 17-ről 80 százalékra növeltük. Ez azt jelenti, hogy a magyar mezőgazdaságban az elkövetkezendő időszakban – állami, magán- és uniós forrásokból – 9 ezer milliárd forintnyi fejlesztési összeg áll majd rendelkezésre. Így ellensúlyozni lehet például a nemzetközi vetélytársak esetlegesen erősebb tőkepozícióját is.



A napokban azt nyilatkozta, hogy a kormány két fontos ígéretét is teljesítette: egymillió új munkahely létesült, másrészt pótolták a koronavírus által elpusztított munkahelyek mindegyikét. De a gazdaságnak munkás kezekre és éles elmékre van szüksége: honnan lesznek?

2010-ben azt ígértük meg, hogy egymillió új munkahelyet létrehozunk. Ez sikerült, hiszen ma 4,7 millióan dolgoznak az akkori 3,7 millióval szemben. Annak érdekében, hogy legyen elég munkaerő Magyarországon, átalakítottuk a közép- és a felsőfokú oktatási rendszert. Középfokon és részben a felsőoktatásban is bevezettük a duális szakképzési modellt. Emellett a felsőoktatásban egy nagyon komoly struktúraváltást indítottunk el, amelynek nyomán az egyetemek, a felsőoktatási intézményeink a gazdaság és a munkaerőpiac igényeire sokkal jobban tudnak reflektálni.



Beszéljünk a külpolitikáról, külgazdaságról! Hogy értékeli a NATO-csúcson és az Európai Unió vezetőinek kétnapos csúcstalálkozóján született döntéseket?

A szomszédságban zajló háború egyértelmű biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára több aspektusból is. Ilyenkor a magyar kormánynak az a kötelessége, hogy garantálja a magyar emberek biztonságát. Ezért küldtük a honvédség jelentős erőit a keleti határvidékre, hogy megakadályozzák azt, hogy Magyarországra Ukrajna felől akár militáris, akár paramilitáris csoportok betörjenek. Emellett fontos annak garantálása is, hogy nem keveredünk bele a háborúba, ezért döntöttünk úgy, hogy sem katonát, sem fegyvert nem küldünk, és nem engedjük a fegyverszállítások áthaladását Magyarország területén, mert ez vállalhatatlan biztonsági kockázatot jelentene. A légtérzár gyakorlatilag egy légi háborút jelentene, a békefenntartó csapatok beküldése pedig béke híján szárazföldi összeütközések veszélyét hozná el. Magyarország ellenez minden olyan javaslatot, amelynek következménye az lehet, hogy a háború Ukrajna határain túlterjed. Minden egyes döntésünket abból a szempontból mérlegeljük, hogy az segít-e Magyarországnak kívül maradni a konfliktuson, vagy nem. És mindazokat az intézkedéseket, amelyek a belesodródás irányába visznek, mi ­ellenezzük.

Mi a helyzet a gazdasági szankciókkal, például az energiaellátás kérdésében?

Ami a szankciókat illeti, ott adtuk a támogatásunkat. Azonban van egy „vörös vonalunk”, ami az ország energiaellátásának biztonságára vonatkozik: amennyiben ezt kockáztatva látjuk, természetesen nem tudunk egyetérteni. Szerencsére vagyunk így többen is az Európai Unióban. Mi egészen biztosan ki fogunk tartani végig, tehát olyan döntést nem támogatunk, ami veszélyeztetné energiaellátásunk biztonságát, vagy amely a hazai energiaárak drasztikus növekedéséhez vezetne.



Milyen együttműködés lehetséges most az orosz–magyar gazdasági kapcsolatokban?

Oroszországgal egy racionális együttműködést építettünk fel békeidőszakban, most háború van, ez egy teljesen más időszak. Mi természetesen elítéljük ezt a háborút, és reméljük, hogy minél hamarabb vége lesz. Ha vége lesz a háborúnak, akkor meglátjuk, hogy milyen módon tud újjáépülni Oroszország és Európa együttműködése.



Veszélybe kerülhet a magyar gázellátás?

Az energetikai együttműködést mindenképpen ki kell vonni ebből, mint ahogy az Európai Unió maga is kivonta, hiszen a szankciók nem vonatkoznak az unióba irányuló energiaszállításokra, sem a kőolaj, sem a földgáz, sem a szén esetében. Mi ezt az álláspontot következetesen képviseljük. Az energetikai együttműködés Oroszországgal nemzetbiztonsági kérdés Magyarország, de több európai ország számára is, hiszen a kontinens gázellátásának nagyjából 45 százaléka Oroszországból érkezik. Nyilvánvalóan ezt a helyzetet nem lehet megváltoztatni egy nap, egy hét, de még egy év leforgása alatt sem, ez hosszú éveket kívánna meg, és akkor ennek áráról még nem is beszéltünk. Tehát az energetikai együttműködés marad. Eddig a kőolaj- és földgázszállítás is a megkötött szerződéseknek megfelelően történt.



Az ellenzék számos képviselője szerint a gázcsapot el kellene zárni. Ez mivel járna?

Ezek rendkívül felelőtlen nyilatkozatok, amelyek veszélyesek Magyarország számára. A földgázszállítások leállítása nem mást jelentene, mint hogy nem lenne itthon fűtés, az ipar pedig nagyrészt működésképtelenné válna, vagyis emberek százezrei veszítenék el a munkahelyüket. Tehát aki így beszél, az rendkívül felelőtlen, és rosszat akar Magyarországnak. Ugyanígy a paksi atomerőmű építésének a leállítása is súlyos károkat okozna, négyszeresükre növelné a rezsiköltségeket, és teljes mértékben kiszolgáltatottá tenné Magyarországot a nemzetközi energiapiacnak, ahol az elkövetkező időszakban vagy lesznek energiahordozók, vagy nem.



Ezek tükrében most milyen tétje van az országgyűlési választásoknak?

A mostani helyzet az egekbe srófolta a választás tétjét, hiszen most nem egyszerűen társadalompolitikai vagy gazdaságpolitikai modellek, esetleg víziók között kell dönteniük az embereknek, hanem a háború és a béke ügyében. Ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor békében és biztonságban élhetünk, és akkor Magyarország nem fog belesodródni a háborúba. Ha az ellenzék nyerne, abban az esetben Magyarországot belesodorná a háborúba, rendkívüli veszélyeknek és biztonsági kockázatoknak kitéve. A magyar emberek vasárnap világosan dönthetnek biztonság és béke vagy a háborúba való belesodródás között.



