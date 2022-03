Hatalmas mennyiségű tartalom generálódott a közösségi média platformjain az orosz-ukrán háború kitörése óta. A Twitter, a TikTok, nálunk pedig a Facebook vált a hivatalos és a nem hivatalos információtovábbítás egyik fő eszközévé annak köszönhetően, hogy nagy tömegek érhetőek el rajtuk keresztül.

Gyanakodni kell

Ám a háborús konfliktus nyomában szinte azonnal a dezinformáció is előretört a digitális térben, melynek hatására a közönség, az olvasó egyre nehezebben képes megkülönböztetni az újságírói és a nem újságírói tartalmakat, ezáltal a hamis és a valós híreket.

– Kiváló példája a félretájékoztatásnak, hogy az orosz támadást követően néhány órán belül a Twitteren megjelent egy korábbi katonai bemutatót megörökítő videófelvétel, amelyet a feltöltők a február 24-én történt katonai invázióként igyekeztek aposztrofálni. Ennek és a hasonló tartalmaknak a legtöbb esetben az a célja, hogy nagyobb látogatottságot érjenek el. Ebben az esetben a kontextus volt az árulkodó, hiszen a videón nyári öltözetben voltak az emberek, amiből gyanakodni lehetett arra, hogy nem akkori történést tettek közzé – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Klausz Melinda közösségimédia-szakértő, a kozossegi-media.com ügyvezetője.

A közösségi média különböző platformjain mi magunk is megtapasztalhatjuk, milyen ez a háború, átfogó képet azonban mégsem kapunk róla, hiszen többnyire csak pillanatfelvételeket látunk. Nehéz átlátni, hogy mi is történik valójában. Ehhez idő kell.

– Ezért a legfontosabb, hogy minden információt gyanakvással fogadjunk, s ne higgyük el azonnal azt, ami elénk tárul – hangsúlyozta Klausz Melinda. Azt javasolja, hogy figyeljük meg a fotó, a videó vagy a szöveg összes részletét, és vizsgáljuk meg az összefüggéseket, s ha ellentmondásra utaló jeleket találunk, akkor érdemes gyanakodnunk, és utánanéznünk annak, hogy mi is történt valójában. A fotókra rákereshetünk például a Google képkereső szolgáltatásában, amely a neten fellelhető összes kép között keres. Sajnos a videók átvizsgálása megfelelő szoftver hiányában rendkívül nehéz a mindennapokban. A szöveges tartalmak ellenőrzése pedig még ennél is nehezebb. Ez esetben csak a józan eszünkre hallgathatunk, illetve arra, hogy mindegyik oldal véleményét megnézzük.

Egyéni felelősség

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiberhadviselés az online szimpátiakeltésben is megnyilvánul, kihasználva azt az emberi tulajdonságot, hogy az érzelmek gyakran megnehezítik a kritikai gondolkodást és a valóság felfedezését.

– Az álhírek többnyire erős érzelmi reakciókat váltanak ki, ami arra ösztönzi az olvasót, hogy megossza az adott tartalmat. Figyeljük meg: elolvasunk egy címet, valami történik bennünk, és arra leszünk figyelmesek, hogy már meg is osztottuk a hírt anélkül, hogy bármilyen kérdést feltettünk volna. Az egyéni felelősség kérdése pont ebben nyilvánul meg – mutatott rá Klausz Melinda. A szakértő azt tanácsolja: álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk, mielőtt cselekszünk. Ne olyan állításokat keressünk a szövegben, amik igazolják a meggyőződéseinket, hanem olvassunk figyelmesen, és gondoljuk végig, hogy ki és milyen híroldalon, milyen összefüggésben, milyen bizonyítékok alapján állít valamit. A felületes olvasás gyakran félreértelmezésekhez vezet, ami elfedi előlünk a valóságot, viszont heves érzelmi reakciókat válthat ki. Pusztán már ez gyanús lehet. Gyanús lehet az is, ha túl konkrét információkat tartalmaz a cikk a hadműveletekről, egy háborús helyzetben ugyanis bizonyos kérdésekről, a harcászati eszközök helyzetéről, irányáról tilos konkrét információkat közölni. Ha ilyen közlés megjelenik, annak lehet direkt, az ellenséget megtévesztő volta is. Ezért ilyenkor különösen fontos, hogy a számunkra hiteles információforrásokból tájékozódjunk, ne pedig ilyenkor kezdjünk el alternatív hírforrásokat, weboldalakat nézegetni.

Jelentsünk

A szakértő szerint az egyéni felelősség a médiafogyasztási szokásainkban is megnyilvánul.

– A Facebook hírfolyamát mi magunk is jelentősen szabályozhatjuk és személyre is szabhatjuk annak a tulajdonságának köszönhetően, hogy a hírfolyam a számunkra érdekes tartalmakat jeleníti meg. Például ha sokáig nézegetünk egy képgalériát, vagy olvasunk egy cikket, akkor a folyamot szabályozó algoritmus egyre több hasonló tartalmat küld nekünk. Ha ezeket viszont elrejtjük, akkor annak az lesz a következménye, hogy leszűkítjük a felénk áramló ellentétes tartalmú információkat, beszűkítve ezzel saját nézőpontunkat, ami egy idő után odavezet, hogy a magunk által generált információról elhisszük, hogy csak az az igaz – magyarázta Klausz Melinda.

– Persze a közösségi oldalaknak léteznek saját tényellenőrző kezdeményezései, szűrői is, de háborús helyzetben nem lehet egyértelműen rájuk hagyatkozni, pont azért, mert a saját igazához ragaszkodó felek állításait nagyon nehéz megítélni, ennek következtében szűrni is a valóságtartalmát – mondta. A szakértő azt javasolja, hogy gondolkodás nélkül és feleslegesen ne kommenteljünk, ne osszunk tovább tartalmakat, emellett azonban érdemes jelenteni is a nekünk nem tetsző, a véleményünkkel ellentétes vagy falsnak vélt hozzászólásokat, bejegyzéseket, tartalmakat. A kommentelés ugyanis nem jelzi az algoritmusnak a tartalom jellegét, valószínűtlenségét. Erre csak a jelentés képes.