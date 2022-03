Hogyan lehet rádöbbenteni egy nemzetet, amely egy percig sem élt totális diktatúrában, hogy éppen afelé tart? Erre a kérdésre is keresi a választ Rod Dreher keresztény gondolkodó, a The American Conservative szerkesztője legújabb, Hazugság nélkül élni című kötetében. A könyvet maga a szerző mutatta be a Mathias Corvinus Collegium miskolci központjának rendezvényén. Rod Dreher beszélt a woke-ideológiáról is, annak veszélyeiről és arról, hogyan akarják az eszme képviselői befolyásolni a társadalom gondolkodását, legyen szó akár vallásról, családról vagy éppen a szexualitásról.

Kezdjük néhány alapvetéssel, már csak azért is, mert a közösen használt fogalmakban lehetnek árnyalatnyi különbségek. Mit jelent az, hogy ön konzervatívnak vallja magát?

Konzervatívnak lenni számomra azt jelenti, hogy mindenkinek vannak gyökerei a múltban, és nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne változtassunk a dolgokon túl gyorsan. A család a legfontosabb intézmény, amit meg kell óvnunk. Hiszek a nemzeti függetlenségben és a hagyományok fontosságában. Az Egyesült Államokban az a nagy különbség, hogy Ronald Reagan óta a konzervativizmust a szabadpiaccal azonosítják. Úgy hiszem, hogy a piacnak a közjót kell szolgálni, nem pedig fordítva.

Személyesen önnek mit jelent keresztény hite?

Ortodox kereszténynek tartom magam, meghatározó számomra a Biblia tanítása. A konzervatívok úgy gondolják, hogy az igazság objektív, ezzel szemben a liberálisok úgy vélik, hogy megváltoztathatjuk az igazságot. Én konzervatív vagyok, konzervatív keresztény ember.

Azt nyilatkozta már többször is, hogy „a nyugati világ a puha totalitarianizmus irányába halad”. Mire gondolt, mi ez a változás?

Egy puha totalitárius rendszer van kialakulóban Amerikában. Ebben a gondolkodásmódban egyre nehezebb szabadon beszélni. Ez egy olyan paradoxont okoz, hogy megvannak a médiumok, a közösségi platformok, amelyek egyre több embert tudnak elérni, eközben pedig egyre kevésbé lehet nyíltan kommunikálni. A közösségi médiában könnyen összeverődnek az emberek, csoportosan támadnak arra, akinek a véleményét nem szeretnék hallani. Olyan emberektől, akik korábban a kommunizmus elől kerestek menedéket az Egyesült Államokban, azt hallom, hogy most olyan rendszer van kialakulóban, ami elől ők korábban elmenekültek. Úgy érzik, hogy nem mondhatják ki azt, amit gondolnak, mert elveszíthetik az állásukat.

Gyakran beszél a woke-ideológiáról és arról, hogyan akarják az eszme képviselői befolyásolni a társadalom gondolkodását.

Ez az ideológia, ez az „ébredés” ideológiája minden intézményt áthat, így a kormányt, az oktatást, a szórakoztatást és a sportot. Még a jogot, az egészségügyet és a katonaságot is.

Konkrét példát tudna mondani arról, hogy milyen területeken látja megtestesülni ezt az ideológiai irányzatot?

Egy konzervatív jelölt például beszédet tartott nemrég Texasban, az egyetemen. Ettől a politikustól egyébként nemrég a felesége elvitte a kiskorú lányát, akin egyébként az édesanya nemváltoztató műtétet szeretett volna végeztetni, hogy a lányból fiú legyen. Ez az ember például pont a saját példája kapcsán a genderideológia negatív hatásairól akart beszélni. És ez a dühös tömeg, amelyről már beszéltünk, ebben az esetben az egyetemi diákság volt, amely az előadás hallgatója volt. Annyira elfajult a helyzet, hogy még a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia. Ez Texasban történt, amely az egyik legkonzervatívabb hely az államok közül. Ezután a diákoknak semmilyen szankcióval nem kellett szembenézniük a rendzavarás miatt, hanem még gratuláltak is nekik. Ez mindennapos, és bárhol megtörténik, vagyis elvették az emberektől azt a lehetőséget, hogy szabadon elmondhassák álláspontjukat.

Többször járt már Magyarországon, több időt tölt mostanában ezen a kontinensen. Mit tapasztal?

Előző nyáron találkoztam Krekó Péterrel, mert egy intelligens kormánykritikussal szerettem volna találkozni, és megkérdeztem tőle, hogy mik azok a dolgok, amelyek miatt nem ért egyet a kormányzattal. Azt válaszolta, hogy ő ellenzi a korrupciót, de akkor nem tudott túl sokat a nemváltoztatásról. A beszélgetésünk végén Krekó Péter megerősítette, hogy ő ott állhat egy osztályterem közepén, és szabadon elmondhatja a véleményét, és a kormány nem fog vele semmit tenni. Erre én azt válaszoltam, hogy pontosan ez a különbség az Egyesült Államok és Magyarország között. Amerikában az lenne a helyzet, hogy ha valaki egy osztályterem közepén beszélne, a kormányzat valóban nem tenne semmit, de ha a diákok azt hallanák, hogy azt mondja: „Én a kiskorúakat érintő nemváltó műtétek kapcsán egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ez jó dolog”, akkor akár ki is rúghatnák az egyetemről. S ha az egyetemről elküldik, akkor valószínűleg soha többet nem fog munkát találni. Erre megkérdeztem akkori beszélgetőtársamat, hogy mit gondol, ki a szabadabb. Magyarországon egy egyetemi tanár az Orbán-kormány alatt, vagy Joe Biden Amerikájában egy akadémiai tanár?

Hogyan működik ez a mechanizmus?

Az az érdekes ebben az új totalitarizmusban, hogy ez nem az „államtól jön”, hanem a körülötte lévő intézményekből. Van például egy híres katolikus értelmiségi, aki a genderideológiáról írt egy könyvet. Csak pár éve tudta meg, hogy az amazon.com visszautasította könyve forgalmazását. Miközben az Amazon még most is árulja Hitler Mein Kampfját! Miközben természetesen ennek a cégnek megvan a szabadsága és a választása arról, hogy mit ad el, és mit nem, ugyanakkor ez a cég birtokolja a könyv­piac 80 százalékát. Vagyis ha ezeket a könyveket nem adják el, akkor arra a sorsra jutnak, hogy egy idő után publikálni sem fogják őket.