Az egyházak szinte azonnal reagáltak a szomszédos, háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek és a határon túl élő kárpátaljaiak szükségeire. Több helybéli protestáns gyülekezeti közösség választja a Magyar Református Szeretetszolgálaton vagy az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztüli adakozást, de születnek egyéni kezdeményezések is. A katolikus közösségek és a kisegyházak segélyakcióira a későbbiekben még visszatérünk.

A Kossuth utcai református gyülekezet átalakítja a Nyilas Misi Ifjúsági Missziós Központot, hogy ukrajnai menekülteket fogadhassanak be.

– A Nyilas Misi Ház egyik lakrészét felszabadítjuk, és kicseréljük benne a gázkazánt. Ide 10 fő kárpátaljai menekültet tudunk befogadni egy hónapra, és az ellátásukról is gondoskodnánk erre az időre – mondta Szabó Sándor, a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora. – Emellett pénzadományokat várunk. Élelmiszer-higiéniai szempontok miatt nem fogadunk élelmiszert, mert annak a minősége nem garantált. Egy hét alatt már több mint százezer forint gyűlt össze. Ebből körülbelül 5 mázsa tartós élelmiszert – liszt, cukor, olaj, tea – fogunk vásárolni, és női higiénés eszközöket, amiket Nagydobronyon át a szolyvai testvérgyülekezetünkbe szállítunk még húsvét előtt.

Élelmiszert gyűjtenek

A Deszkatemplom református közössége tartósélelmiszer-, gyógyszer-, pelenka-, csecsemőtápszer- és cumisüveggyűjtést indított március 13-ig, vasárnaponként a gyülekezeti ház konyhájában. A tervek szerint egy humanitárius folyosón keresztül fogják eljuttatni a segélyszállítmányokat az ukrán határon túlra.

„Nemcsak élelmiszer-, hanem pénzadományokat is várunk, amiket a honlapunkon megadott bankszámlaszámra lehet átutalni. Azért, hogy többeket tudjunk mozgósítani, a Jókai Mór Református Általános Iskolánkban a szülőket is értesítjük a kezdeményezésről” – hirdette Kovács Andrea, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség presbitere a vasárnapi istentiszteleten. „A most meghirdetett gyűjtést követően is fogjuk tartani a kapcsolatot a Magyar Református Szeretetszolgálattal, hogy tudjuk, meddig hosszabbítsuk meg az akciót.”

A belvárosi evangélikus közösség szintén támogatja az ukrajnai rászorulókat.

– Alapvetően pénzbeli gyűjtésbe kezdtünk a gyülekezeten belül, mert ez a leghatékonyabb módja a segítségnyújtásnak – fejtette ki Sándor Frigyes, a Miskolci Belvárosi Evangélikus Gyülekezet lelkipásztora. – A határ mentén könnyebb beszerezni a tartós élelmiszereket és a legfontosabb használati tárgyakat. Így a pénzadományt arra fordíthatja az evangélikus vezetésű Ökumenikus Segélyszervezet, az állami segélyszervezetek, illetve a civil önkéntesek, amire a leginkább szükség van odaát. Ettől függetlenül, ha valaki tartós élelmiszert szeretne hozni, azt is eljuttatjuk a határ melletti evangélikus testvérgyülekezeteinkhez.

(A borítóképen: Gyűlnek az adományok a miskolci Deszkatemplomban is)