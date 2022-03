Egy tárolósziget gyártása három hónapot vesz igénybe, így most úgy számolnak, hogy júliusban, augusztusban már átadhatják az első föld alatti tárolókat – erről sajtótájékoztatón számolt be Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.

A tájékoztatót megelőzően a Mirehu Kft. ügyvezető igazgatójával tartott közös bejárást az Avason Csöbör Katalin. Megnézték a föld alatti tárolók lehetséges helyszíneit.

– Azt kértem a hulladékgazdálkodási cég vezetőjétől, hogy olyan helyeket preferáljanak a mintaprojektre, ahol a tárolószigetek megvalósításával helyenként 5-6 parkolóhelyet is fel tudnánk szabadítani a régi rácsos tárolók kiváltásával – hangsúlyozta Csöbör Katalin.

– Többször elmondtam, most is elmondom, hogy a hulladékszállítás, a parkolók és az útfelújítások az önkormányzat hatáskörébe tartoznak itt az Avason, de a bejelentés óta rengeteg megkeresést kaptam az úthálózat felújításával kapcsolatban is. Ez utóbbiról is megkezdtem a tárgyalásokat, hamarosan, remélem, ezzel kapcsolatosan is örömhírekről számolhatok majd be – húzta alá Csöbör Katalin.

Ismeretes, hogy februárban jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Csöbör Katalin, hogy 200 millió forintos kormányzati támogatást kap Miskolc a mintaprojektre. A bejelentés óta eltelt időben a hulladékgazdálkodási társulás kifejezte megvalósítási szándékát a projekttel kapcsolatban. A forgalmazók tájékoztatása szerint egy tárolósziget gyártása 3 hónapot vesz igénybe, így körülbelül nyár közepére, végére valósul majd meg az első beruházás.

A szeméttárolók helyén pedig parkolók létesülhetnek.

(A borítóképen: Csöbör Katalin és Ladányi Roland, a Mirehu Kft. ügyvezető igazgatója az avasi bejáráson. Fotó: ÉM)