Miközben keveset hallani arról, hogy a választáson elinduló pártok milyen programmal kívánják megszólítani a polgárokat, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) nem volt rest, és egy komplett írásos dokumentummal állt ki a nagyközönség elé. A Legyen minden jobb! című 7800 oldalas programban összegzik a választási programját a pártnak. Kiss Gábort, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2-es számú egyéni választókerületében induló jelöltjét kérdeztük a terveiről, döntése hátteréről.

A párt célja programja szerint az, hogy a magyar politikai elitet parodizálva bebizonyítsa működése viszszásságait, bírálva a többi párt korrupt, pénzközpontú működését. Az MKKP működése során intenzíven alkalmazza az utcai művészet kreatív eszközeit, mint például az aszfaltrepedés-színezést. A Kutya Párt támogatottsága a jelenlegi közvélemény-kutatások alapján már nem elhanyagolható.



Ön a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es választókerületi jelöltje. Miért ezt a pártot választotta, amikor politizálni kezdett?

A választási törvény azon módosítása, miszerint 27 egyéni képviselőjelölt helyett 71 jelöltre van szükség az országos listaállításhoz, motivált abban, hogy a Kutya Párt oldalán vállaljak közéleti szerepet. Fontosnak tartom, hogy a pluralizmust fenntartsuk az országban, minden rezsimet csökkentsünk, és szerepet kapjon az egyetlen olyan párt, amelyik cselekedete által bizonyította már, hogy bármilyen befolyás vagy hatalom megszerzése nem arra való, hogy önös érdekekre használja. Hanem arra, hogy valóban a lakosságot, az ország építését, szépülését szolgálja, ami eredetileg feladata és kötelessége a politikusnak. Arra jelentkeztem, hogy megszervezem a miskolci csapatot, és hozzájárulok a szükséges listához, ami stabilizálja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt országos jelenlétét. A kampánytámogatás maradékának nagyobb része ugyanis a Rózsa Sándor Népi Közpénz Tékozló Alapunkon keresztül visszanyeri közpénzjellegét, és a pályázó állampolgárok, civil szervezetek elképzeléseinek megvalósulásához járul hozzá.



Mi volt az a pont, amikor úgy érezte, hogy közéleti szerepet kell vállalnia?

Ez a történet még az elemi iskolai tanulmányaim elején kezdődött, amikor is az első piros és első fekete pontok után rá kellett jönnöm, hogy nincs középpont.



Miben más az önök pártja, mint a mai, jelenlegi pártok?

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem ideológia, hanem értékalapú közéleti tevékenységet folytat. Hosszú távon képes békét és egyensúlyt teremteni a társadalmi cselekvés által, jelenleg pedig hatékonyan fejleszti a társadalom legkülönbözőbb rétegeit is, hogy az egyének tudatos, aktív szerepet vállaljanak, és a panaszkodással teli közhangulatot a cselekvés váltsa ki, ami egy közös örömforrás is.



Milyen problémákat lát, amelyekre megoldást kínálnak? Megválasztása esetén mik a legfontosabb megoldandó feladatok Miskolcon?

Mintha természetes lenne, hogy újra az ötvenes évekhez hasonlóan egy ipari jellegű várost alakítanak ki az akár turisztikai szempontból is egyedülálló adottságokkal bíró városból. Ott, ahol a mezőgazdaság is fejlődőképes lenne, és kevésbé károsítaná a környezetet. Nagyon jó tömegközlekedési adottságokkal rendelkezik Miskolc, viszont most alig használható, rosszul szervezett, túlterhelt a közösségi közlekedés. Zöldnek vagy természetesnek pedig ez egyáltalán nem nevezhető, még ha tisztán elektromos üzemű lenne minden jármű, akkor is jelen állapotában, a rossz kihasználtság miatt többletterhelést jelent helyben is. Az omnibusz és a városi hajózás sok segítséget jelenthetne. Igen, hajózhatóvá tehető a Szinva! Akár ingyenes és jól használható is lehet a helyiek számára a tömegközlekedés. Nonszensz, hogy arra kényszerülnek emberek, hogy egymaguk használjanak többszemélyes gépjárművet, ami így csak 20-25 százalékos kihasználtság mellett üzemel, és sokszoros környezeti terhelést is jelent ahhoz képest, ha rendszeresen 4-5 ember használja. Az elvándorlás a probléma, nem a bevándorlás. Komplex programunk magában foglalja a cementgyár újranyitását, ez szerte a városban elhelyezett párakapuk működtetésével kombinálva lehetővé teszi a lakosság bebetonozását, megkötését.



