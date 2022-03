Svájcban február közepe óta nem kell maszkot hordani a munkahelyeken, boltokban, éttermekben, kulturális helyszíneken és egyéb nyilvános eseményeken, hasonlóképp nincs többé szükség védettségi igazolványra sem – számolt be az Euronews. A konzuli szolgálat információi szerint azonban tömegközlekedési eszközökön és egészségügyi intézményekben továbbra is maszkhordási kötelezettség van érvényben, a fertőzötteknek pedig karanténba kell vonulniuk.

Franciaországban március 14-étől csak a tömegközlekedési eszközökön maradt érvényben a kötelező maszkhordás, a január végén bevezetett oltási igazolványokra pedig csak egészségügyi intézményekben és idősotthonokban van szükség. A szórakozóhelyek már a múlt hónapban kinyitottak.

Túl szigorú lett volna

Ausztria március elején intett búcsút a legtöbb járványügyi intézkedésétől, beleértve a korlátozott nyitvatartási időket és a szórakozóhelyek zárvatartását. A vírus által különösen veszélyeztetett csoportok védelme érdekében továbbra is negatív teszteredményre van szüksége az egészségügyi dolgozóknak, idősotthonok dolgozóinak, de a látogatóknak is. A maszkhordást leszámítva minden megmaradt korlátozást március 20-án készülnek eltörölni nyugati szomszédunkban.

Ausztria lett volna egyébként az első Európai Uniós ország, ahol általános oltási kötelezettség lép érvénybe, a februárban elfogadott jogszabály betartatására azonban végül nem kerül sor. A tervek szerint március közepétől ellenőrizték volna a lakosság oltottságát, az oltatlanok pedig akár több ezer eurós nagyságrendű pénzbírsággal néztek volna szembe. Múlt héten végül a kormány úgy döntött, hogy aránytalanul szigorú a szabályozás az omikron variáns veszélyességéhez képest, így azt felfüggesztik. Az osztrák alkotmányügyi miniszter arra is rámutatott: „Sok meggyőző érv szól amellett, hogy az alapvető jogok ilyen mértékű csorbítása nem indokolt” – idézte a BBC.

Negyedik oltás

Németországban március 20-án készülnek feloldani a védekezési szabályok többségét: Enyhítenék az oltatlanokat korlátozó rendelkezéseket, a maszkhordás azonban megmaradna a tömegközlekedési eszközökön és beltéren is. Itt március 4-e óta megnövelt kapacitással működhetnek az éttermek és szálláshelyek, illetve kinyithatnak a szórakozóhelyek is. Németországban az egészségügyi dolgozókra érvényes oltási kötelezettséget március 15-e óta kell bizonyítani, de vita folyik egy általános oltási kötelezettségről is, amely októberben léphetne érvénybe.

Csehországban március elsejétől fogva nem kell védettséget igazolni a vendéglátóhelyeken, fodrászatoknál, sport- és kulturális eseményeken. Szlovákiában pedig fokozatosan oldják fel a védekezési szabályokat, e hónaptól már szabadon lehet belépni az üzletekbe, bevásárlóközpontokba és vendéglátóhelyekre.

Svédország pedig azon kevés országok egyike, amely minden járványügyi szabályozását feloldotta, a vírusos tüneteket mutató emberek tömeges tesztelését is leállították. Nincs többé szükség védettségi igazolványra nyilvános helyszíneken, a vendéglátóhelyek nyitvatartását sem korlátozzák többé. Az egészségügyi hatóság javaslata szerint Svédországban is megkezdhetik a negyedik oltások beadását 80 év felettiek, ápolóotthonok lakói és az otthon gondozottak számára is.

Több fertőzés

Azokban az országokban, ahol még korábban feloldották a védekezési szabályok zömét, jelentős mértékben emelkedni kezdtek a fertőzésszámok – erről a CNN számolt be a napokban. Az Egyesült Királyságban például február vége óta nem kell maszkot hordani beltéren és a tömegközlekedésen, ezzel szabad utat engedve a vírus – azon belül pedig az Omikronnál is jobban terjedni képes BA.2 variáns – térhódításának. Sajid Javid egészségügyi államtitkár szerint a fertőzésszámok növekedése viszont egy várható dolog, az ország pedig nagyon jó pozícióban van a járványhelyzet kezelésére különösebb védekezési szabályok nélkül is. Ennek jegyében az Egyesült Királyság március 18-ától fogva minden beutazásra vonatkozó korlátozást is eltörölt, így megszűnt a határon a regisztrációs kötelezettség, az oltatlan utazóknak pedig nem kell vírustesztet végeznie se a belépés előtt, se utána.