Színházi hasonlattal élve, a főpróba egyben premier is volt a miskolci turbókörforgalom építésénél. Ráadásul a bemutató előadás éppen hétfő reggelre, az amúgy is nagy forgalmú időszakra esett. Ez egyben némi reményre is feljogosít, hogy a további napokon talán nem alakulnak ki ekkora dugók a miskolci belvárosban.