- 2015-ben hoztuk létre az alapítványt, egy évvel később pedig már határon átívelő együttműködéseket hoztunk létre – emlékezett vissza Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, a Nő Siker Alapítvány alapítója. - Amikor a mostani konferenciánkat meghirdettük, még nem gondoltunk, hogy háborús helyzetben kell majd helytállnunk. Most alapítványunk is csatlakozott a Híd a Kárpátaljáért segélyprogramhoz, hogy a Kárpátaljáról, Ukrajnából menekülő nők és gyerekek helyzetén segíthessünk, nekik ajánljuk most fel az est bevételét – emelte ki Csöbör Katalin.

„Rengetegen vannak, akik egy bőröndbe voltak kénytelenek összepakolni az életüket, akiknek egyik napról a másikra kellett dönteniük, hogy a sok évtizedes munkát - amivel felépítették az életüket, az álmaikat, a házaikat - egyik pillanatról a másikra maguk mögött kell hagyniuk – mondta Szentkirályi Alexandra kormánybiztos, kormányszóvivő Lillafüreden, a Palotaszállóban tartott jótékonysági rendezvényen. - A magyar kormány is ott van akkor, amikor a háború elől menekülő embereknek segítségre van szüksége – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Elmondta, személyesen tapasztalta meg a határnál, hogy milyen „elképesztő összefogás és erő van a magyar emberekben akkor, amikor a segíteni akarás hívja őket össze”.