A Vizsolyi Bibliatábor egyelőre nem fiatalokat és zarándokokat fogad, hanem az Ukrajnából érkező menekülteknek ad menedéket. Jelenleg húszan laknak ott, és Kovács Zsolt Levente, a Vizsolyi Református Egyházközség lelkésze azon dolgozik, hogy az emberek megkapjanak minden segítséget, a szálláshelyen pedig kialakuljon a megfelelő napirend.

– A menekültek hivatalosan kerültek hozzánk. A katasztrófavédelem koordinálja az Ukrajnából érkező emberek elhelyezését. A hozzánk érkezők eddig a cigándi segélyponton tartózkodtak. A Hernád völgyében több gyülekezetnek is van táborhelye, ezeket nyitottuk meg most az otthontalanná vált családok előtt. Kerültek emberek Novajidrányba, Abaújvárra, hozzánk, Vizsolyba, de Abaújszántóra is érkeznek hamarosan – sorolta Kovács Zsolt Levente.

Mint fogalmazott, a vizsolyi csoport összetétele rendkívül változatos. Van közöttük négy nigériai orvostanhallgató, akik a kijevi egyetemen tanultak, egy beregszászi, magyar ajkú család, valamint egy munkácsi család, ahol az apa magyar nemzetiségű, az anya viszont ukrán. Két kicsi gyermekük van, az anya pedig ikergyermekekkel várandós. Ők nehéz körülmények között érkeztek Vizsolyba. Kommunikálni sem egyszerű a vendégekkel, hiszen az egyetemistákkal csak angolul lehet beszélgetni, a várandós édesanya pedig csak ukránul tud.



Mindent elveszítettek



– Mindannyian hátrahagyták a korábbi életüket, tulajdonképpen mindent elveszítettek. Egy szatyor ruhával indultak útnak, mire Magyarországra értek, kimerültek, éhesek voltak, tele félelemmel, szinte pánikhangulatban. A vizsolyi táborban azonban kialudhatták magukat, megnyugodtak, hiszen most már biztonságban érzik magukat. Tudtak mosakodni, fürödni, és az orvos is megvizsgálta őket. Többen a határ melletti átmeneti szálláson megbetegedtek, de megkapták a megfelelő egészségügyi ellátást. A hozzánk érkező menekültek között 14 gyermek van, egészen kicsik is, néhány hónaposak, őket a védőnő is meglátogatta – sorolta Kovács Zsolt Levente.



(A borítóképen: Életkép a bibliatáborból)