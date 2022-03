Interjú dr. Világi Péterrel, a DVTK kommunikációs és marketing igazgatójával.

- Az elsők között csatlakozott a klub a felhíváshoz. Miért döntött így a DVTK?

- Mert mi vagyunk a legnagyobb régiós multisport klub, közel 3000 sportolóval, többszáz munkavállalóval, így azt gondoltuk, hogy egy ilyen helyzetben kötelességünk segíteni, ráadásul mi rendelkezünk az egyik legnagyobb és leglelkesebb szurkolótáborral, és a szurkolóink már többször bebizonyították, hogy akkor is lehet rájuk számítani, ha jótékonykodásról van szó. A szervezett szurkolói csoportokkal már hétfőn egyeztettünk és akkor eldöntöttük, hogy közösen csatlakozunk a Híd Kárpátaljáért programhoz.

- A klub a jegybevétel felajánlása mellett a szurkolóknak is segít. Miben és hogyan?

- A vasárnap este 8 órakor kezdődő DVTK - ETO FC Merkantil Bank Liga mérkőzés teljes bevételét felajánlotta a klubvezetés, a szervezett szurkolói csoportok pedig adománygyűjtést hirdettek, melynek helyszíne a DVTK Stadion északi része, vagyis az ultra szektor mögötti rész. [...] Mindenkit arra bíztatok, hogy jöjjön és szurkoljon a csapatnak, és ezzel most a Kárpátaljáról menekülőket is segíti, illetve aki kijön a meccsre, azt arra is megkérjük, hogy lehetőségeihez képest hozzon egy kis adományt a rászorulóknak.

- Igaz, hogy sikerült intézni egy kamiont is, ami elszállítja az adományokat?

- A DVTK fő támogatója, a HELL Energy Drink jóvoltából szombaton egy 40 tonnás kamion érkezik a stadion elé, amelyet a BHS Trans Kft., Magyarország legdinamikusabban fejlődő logisztikai szolgáltatója biztosít. Erre pakoljuk fel az adományokat, és a kamion hétfőn reggel indul Kárpátaljára. Én azt mondom: töltsük meg együtt ezt a hatalmas kamiont! Hogy pár példát is mondjak, hogy milyen tárgyi adományokat várunk: tartós élelmiszerek, gyümölcslevek, tisztító- és tisztálkodószerek, pelenkacsomagok takarók, de a részletek megtalálhatók a dvtk.hu oldalon, és az Ultras Diósgyőr facebook oldalán.

A teljes interjú itt olvasható.