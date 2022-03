Kínában újra nő a covid-fertőzöttek száma, a nyugat-európai országokban pedig már a hatodik járványhullámról beszélnek. Nekünk is számolnunk kell a fertőzöttek számának emelkedésével? – kérdeztük Rusvai Miklós víruskutatótól, egyetemi tanártól.



Elöljáróban felhívta a figyelmet, Kínában tulajdonképpen most zajlik a járvány második hulláma. Az első hullám idején ugyanis tökéletesen zárták el a fertőzött gócokat, nagyon sok embert teszteltek, a covid ellen zéró toleranciát hirdettek, folyamatosan fertőtlenítettek, és a védekezés terén olyan alapos munkát végeztek, hogy utána egyetlen nagyobb esetszám sem volt. Most azonban az omikron variáns, mivel az jóval fertőzőbb, mint az előző változatok, úgy tűnik kijátszotta a kínaiak éberségét. Bár ahhoz képest, hogy milyen nagy területű és lakosságszámú országról van szó, az esetszámok nem magasak. Ők továbbra is sűrűn tesztelnek, elkülönítik a fertőzötteket, ha kell, egy 10 milliós várost is lezárnak, hogy megakadályozzák a vírus továbbterjedését.



Május közepéig



– Nyugat-Európában viszont, ahol az ötödik hullám előbb zajlott, mint nálunk, már ugyanúgy feloldották a korlátozó intézkedéseket, mint Magyarországon. A légzőszervi megbetegedések szezonja azonban május közepéig még tart, ami lehetőséget teremt a vírusok szaporodására és továbbadására. A koronavírus tehát nem tűnt el, itt marad velünk, fertőzést okoz, bár korlátozottabb mértékben, mint az előző hullámokban. Most azok betegszenek meg, akiknek az immunitásuk már lecsengett, és az előző hullámban nem fertőződtek meg. Május közepéig tehát még lehetnek emelkedett esetszámok, de igazi, nagy járványhullámra véleményem szerint már nem kell számítani az elkövetkezendő másfél hónapban – mutatott rá a víruskutató.



Sokan védettek



Felvetettük, nem okoz-e járványügyi kockázatot, hogy az utóbbi hetekben nagyon sok ember érkezik hazánkba Ukrajnából, menekülve a háború elől.



A szakember hangsúlyozta, a covid már régen itt van az országban, tehát nem a most érkezett emberek hurcolják be. Ukrajnában nem magasabb a fertőzöttség, mint Magyarországon, és az ötödik járványhullám ugyanúgy lecsengett náluk még a háború kitörése előtt, mint itthon. Ukrajnában ugyan kisebb az átoltottság, mint Magyarországon, de sokan estek át a fertőzésen, így sokan szerezték meg a védettséget. Az is csökkenti a kockázatot, hogy főleg fiatal vagy középkorú nők és gyerekek érkeznek Ukrajnából hazánkba, tehát nem a veszélyeztetett, idősebb korosztály, sorolta Rusvai Miklós.



Lehet hordani



Véleménye szerint, hazánkban a korlátozások feloldása időszerű volt. Maszkot természetesen ezután is lehet hordani, ez különösen a zárt, zsúfolt helyeken ajánlott. Ezzel nemcsak a covid ellen védekezhetünk, hanem az egyéb légzőszervi megbetegedések ellen is.



– Ne felejtsük el, hogy az influenzás megbetegedések száma nőtt az utóbbi napokban, de az egyéb légúti betegségeké úgyszintén. Mindenki tisztában van a kockázatokkal és a mellékhatásokkal. Ha valaki a kockázati csoportba tartozik, akkor számára továbbra is ajánlott a maszk viselése – jelezte a víruskutató.



A védőoltással kapcsolatban elmondta, aki megkapta mind a három dózist, biztonságban van. Ha gondolkodik a negyediken, és nem tartozik a veszélyeztetett csoportba, akkor érdemes ősszel újraoltatnia magát, hiszen a járvány jelenleg lecsengőben van.



A debreceni oltóanyaggyárral kapcsolatban arról tájékoztatta lapunkat, hogy felkérést kapott, hogy vegyen részt a gyár tanácsadó testületében. Jelenleg még nem született döntés arról, hogy milyen fajta vakcinát állítanak majd itt elő.