Erdei Sándor - alias Rokker Zsolti néven ismert humorista -, aki az egyesült baloldali ellenzék közös képviselőjelöltje, a Borsod-Abaúj-Zemplén 5-ös számú egyéni választókerületében már az általa bérelt sátoraljaújhelyi ingatlan szerződésének felmondását tervezi a választások után. A Mandiner vette észre, hogy azt a Tompa utcai ingatlant kínálja az egyik nagyobb ingatlanközvetítő oldalon a lakás tulajdonosa bérleménybe, amelyet jelenleg Erdei Sándor bérel. A hirdetés úgy szólt, hogy: „az albérlet előreláthatólag már április 4-től megtekinthető és beköltözhető, de ez személyes egyeztetést igényel” - mindez pedig azt jelentheti, hogy a képviselőjelölt a választások másnapján már nem bérli az ingatlant. A Mandiner cikkének megjelenése után, a hirdetést úgy módosították, hogy csak április 15-e után tekinthető meg az ingatlan.

Természetesen megkérdeztük a baloldali politikust, hogy valóban ő bérli-e a Tompa utcai ingatlant, és ha igen, akkor miért készül azt elhagyni a választások után, de határozottan cáfolta az Észak-Magyarországnak a Madiner által nyilvánosságra hozott információkat és hozzátette: „Nem készülök elköltözni, az információ téves, ez egy több lakásos társasház, valószínűleg más hirdetést figyelnek.”

Éppen ezért felhívtuk a hirdetésben szereplő telefonszámot, ami a lakás tulajdonosáé, aki viszont megerősítette azt az információnkat, miszerint valóban Erdei Sándor bérli az ingatlant tőle. Elmondta, hogy a pénteki napon egyeztetett is a politikussal, miszerint abban maradtak, hogy április 15-ig biztos marad az ingatlanban, de - a bérbeadó elmondása szerint - arra kérte a tulajdonost, hogy kezdjen el másik bérlőt is keresni, hogy május 1-től ki tudja adni, ezért van fent a lakás hirdetése már most, a választások előtt.

(A borítóképen: Erdei Sándor nem mondott igazat lapunknak)