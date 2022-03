– Olyan kivitelezőt sikerült találnunk, aki az önkormányzat, a település érdekét szem előtt tartva olyan munkákat is megcsinált, amire már nem volt keretünk, ezért rendkívül hálásak vagyunk. Jelenleg is van elbírálásra váró pályázatunk, reménykedem a pozitív döntésben, illetve továbbra is vannak elképzeléseink, melyeket szeretnénk megvalósítani a képviselő-testülettel együtt. Szuhakálló számára a szennyvízhálózat kiépítése lenne a legfontosabb feladat – mondta Dávid István.

Jól érezze magát

– Az elmúlt három évben számos településen nagyon sok fejlesztést megvalósítottunk – tette hozzá Demeter Zoltán. – A tízéves Magyar Falu Programból még hét előttünk áll. Ezalatt azt szeretnénk elérni, hogy a vidéki ember ott, ahol született, ahol ügyes-bajos ügyeit intézi, jól érezze magát. Azon vagyok, hogy a 82 hozzám tartozó település mindegyikén történjen beruházás. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek között nincs egy sem, ahol ne lett volna a program keretében megvalósuló fejlesztés.

(A borítóképen: Demeter Zoltán és Dávid István avatták a felújított utakat)