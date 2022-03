Nagyszüleim visszaemlékezéseiből van csupán róla fogalmam, hogy hogyan lehet túlélni ilyen helyzetben. Néhányan azonban már a baráti körömből is átélték, amikor határon túliként menekülniük kellett szülőföldjükről a délszláv háború miatt. Olyan sebek ezek, amiket egy életen át hordoznak az érintettek. Most ismét szorongással telnek a mindennapjaink, mert az ukrán–orosz háború nem messze tőlünk robbant ki. Aggódva figyeljük az óráról órára változó eseményeket.



Ugyanakkor együttérzünk és szolidaritást vállalunk a bajba jutott emberekkel. Ismét feltámadt bennünk a népünkre oly jellemző segítőkészség és összefogás, amit jó lenne, ha nemcsak ilyenkor, de békeidőben is tudnánk gyakorolni. Kötelességünk is ez, mert a szomszéd lakosság ártatlan elszenvedője a borzalmaknak. Lehetőségeinkhez mérten megtesszük, ami tőlünk telik.