– Varga László (MSZP-s országgyűlési képviselő, a baloldali összefogás képviselőjelöltje a B.-A.-Z. megyei 2-es számú választókerületben – a szerk.) és barátai azt a hitelt akarják visszafizettetni most a miskolciakkal, amit ők vettek fel az előző baloldali városvezetés idején 2006 és 2010 között – mondta Nagy Ákos, a Fidesz miskolci frakcióvezetője.

– A baloldal megszokta, hogy minden problémára a megszorítások és a hitelfelvétel a megoldás, most sincs másképp. A probléma az, hogy az általuk felvett 2006 és 2010 közötti többmilliárdos svájcifrank-adósságot egy még drágább forinthitelre cserélik, mely évi 600-700 millió forintos pluszkamatterhet jelent, ami 10 évre szinte megduplázza a felvenni tervezett 8 milliárd forint hitelt – foglalta össze Nagy Ákos. – Varga László 16 éve ül a parlamentben. Ő volt az, aki annak idején megszavazta a devizaalapú svájcifrank-hitel felvételét, és most ismét a miskolci családokat sarcolná meg. Köszönjük, de ebből nem kérnek a miskolciak! – húzta alá a képviselő.

A 8 milliárdos hitelfelvételről szólva Soós Attila, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője, a pénzügyi bizottság elnöke úgy fogalmazott: – Ez az összeg Miskolc adóbefizetéseinek több mint a fele, kamattal együtt pedig elérheti Miskolc teljes adóbevételét.

Soós Attila szerint ez „minden szakmaiságot nélkülöz”.

– Amikor a miskolci családok és vállalkozások a munkahelyek megtartásával, a napi megélhetéssel küszködnek, akkor a miskolci utcanyelvben csak „Vargáé a Város”-nak nevezett koalíció egy fojtószorításban levő polgármesterrel állítólag több milliárdért iparterületet vesz, mert az egekben levő ingatlanáraknál ez szerintük megéri. Közülük valakiknek biztosan, de hogy Miskolcnak nem ez az érdeke, az biztos – mutatott rá a politikus.

Varga László annak idején megszavazta a devizaalapú svájcifrank-­hitel felvételét

- Nagy Ákos

Soós Attila szerint nem tanácsos „a meglevő, alacsonyabb kamatozású tartozást jóval drágább, hosszú hitelre cserélni”.

– Ezt az adósságot a baloldal vette fel 2010 előtt, most pedig egy még drágábbra cserélik, ami a „rezsinket” akár fejenként 100 ezerrel is „megterheli”, hiszen a befizetett adót nem kapják vissza a miskolciak élhető város formájában, hanem nem tisztázott helyre és zsebekbe kerül, anélkül hogy tudnánk róla bármit is, mindezt rekordgyorsasággal és a nyilvánosság és a szakmaiság teljes kizárásával. Ezt hívja a hétköznapi ember mutyinak! – mutatott rá a politikus.

– Sosem fogjuk engedni, hogy egy 2019-ig fejlődő város csődbe jusson, de a jelenlegi városvezetés csak erre képes. Miskolc hátra megy lassan 3 éve, meg kell állítanunk, az út előre van – emelte ki Nagy Ákos frakcióvezető. – Ki kell mondanunk, a baloldal elvesztette a miskolciak bizalmát, alkalmatlan arra, hogy vezesse ezt a várost. Már két és fél éve arra is alkalmatlanok, hogy egy menetrendet összeállítsanak, nemhogy egy tisztességes költségvetést.



Kérdéseink



Kérdéseinket feltettük a miskolci városházának és Varga Lászlónak is, lapzártánkig azonban nem kaptunk választ a hitelfelvétel részleteiről.

Kérdéseink Varga Lászlóhoz:

– 16 éve parlamenti képviselő. Megszavazta a svájcifrank-alapú hitelfelvételt is. Ma is megszavazná?

– Mit gondol Miskolc 2010 előtti, korábbi baloldali városvezetés alatt felvett svájci frankos kölcsönéről?

– A korábbi, jobboldali városvezetés alatt már kifizetett a kormány 36 milliárd forintnyi tartozást a miskolci önkormányzat számára, amit szintén a 2010 előtti, baloldali városvezetés halmozott fel. Mire számít a mostani hitelfelvételnél?

Mit gondol, másképp nem lehet várost vezetni, csak hitelekkel?



Kérdéseink az önkormányzathoz:

– Valóban terveznek milliárdos nagyságrendű hitelt felvenni?

– Milyen konstrukcióban veszi fel a város a 8 milliárd forintot?

– Igaz az, hogy egy korábbi hitelt szeretnének ebből kifizetni?

– Készültek erről számítások, hogy mennyire éri meg egy új hitelt felvenni?

– A Fidesz szerint a nyilvánosság teljes kizárásával kezelik ezt az ügyet. Önök hogyan látják ezt?

– Miért nem volt szó erről a tervezett hitelfelvételről a költségvetés tárgyalása során?