A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. február 15-én, a polgármesteri hivatal sajtó osztálya február 24-én közölte, hogy „A miskolci parkolási rendszer sárga zónájához tartozó a Városház tér 7-11. számú belső udvaron lévő zúzalékos parkoló március 7-étől, hétfőtől kikerül a város által üzemeltetett díjfizetési területek közül.” A közleményből azt is megtudhatta az autós, hogy az arra a területre érvényes parkolóbérletek a környéken lévő sárga zónás várakozóhelyeken használhatók. A kedvezményes lakossági bérletekkel pedig a szomszédos, magasabb kategóriába sorolt parkolókban lehet megállni. Mindezeken túl június 30-ig időarányosan visszaváltják az ide megváltott bérleteket.

Jogtalanul szedett pénz

Március 7-én reggel több tanácstalan autóssal is találkoztunk az ominózus területen. Mivel nem volt lezárva a volt parkoló, nem tudták eldönteni, mi is a teendő. Végülis sokan úgy értelmezték, ha nincs tiltás, ingyenes a parkolás. A helyzet azonban ennél bonyolultabb. Ugyanis a területen lévő parkolóórát nem állították le, nem szerelték le, továbbra is működik. Az elmúlt bő egy hétben több olyan autóssal is találkoztunk, aki kötelességtudóan dobálta be a pénzt az automatába, teljesen feleslegesen. A pakoló applikáció is úgy tünteti még fel, hogy a terület fizető parkoló. Nem tudni, az üzemeltető Városgazda mennyi pakolási díjat szedett be ilyen módon jogtalanul azon a területen, amely már nem fizető parkoló.