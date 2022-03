A Dédike Finomságai vállalkozás nagylelkű csapat ezúttal is a bajba jutottak mellé áll. Szeretnének segíteni az Ukrajnából érkező menekülteknek, ezért március 19-én, szombaton a tepertősütésüket adománygyűjtéssel kapcsolják össze. Főként recept nélküli fájdalomcsillapító gyógyszereket, kötszereket, tartós élelmiszereket, bébiételeket, pelenkát, édességeket várnak.

„Mi a gyermeket helyeztük előtérbe a gyűjtés során, azért is ezeket a dolgokat szeretnénk kérni. A nap folyamán a Dédike Finomságai csapata fogadja az adományokat, majd ezt továbbítjuk a rászorulóknak. Köszönjük előre is ha csak egy dologgal is hozzájárulsz a gyűjtés sikeréhez!” – szól a felhívás.

A helyszín: Miskolc, Magyar László utca 2. Délelőtt 9 órától délután 4 óráig várják az adományokat.