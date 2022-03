Jelentős léptékű adománygyűjtésbe kezdtek a zempléni és abaúji emberek az ukrajnai, főként kárpátaljai menekültek megsegítésére. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ennek a térségnek a legközvetlenebb a kapcsolata Ukrajna javarészt magyarok lakta területeivel. A hétvégén egyebek mellett Sárospatakról és Cigándról indultak útnak adományok, valamint több település is fogadott be menekült családokat.



A legjelentősebb térségi adománygyűjtő programot Takács Viktor, Pusztafalu polgármestere koordinálja, aki évek óta kiváló külhoni kapcsolatokkal rendelkezik. Mint tudósítónknak elmondta: csütörtökön szeretnének elindulni egy nagyobb, több kisteherautóból álló karavánnal, kezdeményezésükhöz számos önkormányzat, civil szervezet, vállalkozás csatlakozott. Sárospatakon a Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája kilenc kárpátaljai diákjának az intézmény minden költségét átvállalta a szállástól az étkezésen és a napi életvitelhez szükséges kiadásokon át egészen a zsebpénzig – közölte Nagy-Baló Csaba igazgató.



A református teológián 16 kárpátaljai hallgató tanul, az intézmény határokon átívelő kapcsolatait is kihasználva folyamatosan próbál segíteni abban, hogy hozzátartozóik átjussanak a határon, számukra szállást és étkezést biztosítanak – mondta el érdeklődésünkre dr. Enghy Sándor rektor. Hozzátette: eddig több mint harminc embert fogadtak be, de számuk még bővülhet. Ugyancsak tucatnyi menekültnek biztosít szálláshelyet a Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diák­otthon is. Aros János, Sárospatak polgármestere kiemelte: a hétvégén ismét példát mutattak összefogásból a város lakói, ugyanis a Patakra érkezett segítségre szorulók számára rövid idő alatt összegyűltek a szükséges adományok.



Meleg ruhára volt szükség



Az Árpád Vezér Gimnázium Móricz Zsigmond Kollégiumában szállásoltak el több családot. A polgármester beszámolója szerint volt olyan gyerek, aki papucsban jött át a határon. Számukra gyűjtöttek meleg ruhát, takarót, párnát, tisztálkodószereket, cipőt. Olyan sok felajánlás érkezett rövid időn belül, hogy a polgármester kénytelen volt levenni a felhívást a közösségi oldaláról, mert hirtelen nem tudták hol tárolni a rengeteg holmit. A hétvégén az egyik helyi benzinkúton, a Patak-Tankon gyűjtötték a Kárpátaljára szánt adományokat, amelyeket önkéntesek juttattak el Szlovákián át, a nagy- és kisszelmenci határátkelőn keresztül. Pénzt is gyűjtenek, a számlára tegnapig mintegy egymillió forint felajánlás érkezett, a helyi rendelőintézet dolgozói pedig a szükséges orvosi ellátást biztosítják, valamint a Covid-szűréseket végzik el – mondta a pataki polgármester.



Cigánd is több járművet indított útnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándokra, ahol főként átmenetileg tartózkodnak a menekültek. Oláh Krisztián polgármester kiemelte: jelenleg egy hazánkban ragadt kijevi gyermekfutballcsapat számára próbálnak szállást és ellátást biztosítani. Hozzájuk eddig javarészt helyben élő, kárpátaljai származású lakosok családtagjai érkeztek. Emellett gyűjtési akcióra kérte a bodrogközi településeket is.



(A borítóképen: Gyűlnek az adománynak szánt csomagok)