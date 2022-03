Közel száz menekült – leginkább asszony és gyermek – érkezett javarészt a kelet-ukrajnai területekről a hétvégén Sátoraljaújhelyre, a Rákóczi Szövetség Rákóczi táborába. Hozzájuk látogatott el hétfőn Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár annak érdekében, hogy az ország támogatásáról biztosítsa a menekülteket.

A sajtónak nyilatkozva elmondta: csakis elismerően lehet nyilatkozni arról az összefogásról, amely Sátoraljaújhelyen megnyilvánul a menekültek megfelelő ellátása érdekében. Kiemelte: a tábor lakói között állapotos anyuka, pici baba és kisgyermek is van, akiknek nemcsak az étkezésükről kell gondoskodni, hanem az alapvető szükségleteiket, orvosi ellátásukat is biztosítják Sátoraljaújhelyen.

Az államtitkár megemlítette: a magyar kormány a béke pártján áll. Hogy mit is jelent a háború, azzal éppen a menekültek között, a személyes tragédiákat meghallgatva lehet szembesülni – fogalmazott. Hozzátette: Ukrajnában a többségében magyarok lakta Kárpátalja még a béke szigetének számít. Ezért fontos, hogy elkerüljük azt a háborús re­torikát, amit az ellenzék megfogalmaz, mert az veszélybe sodorhatja az ott élő magyarságot is. Fegyvert és katonát továbbra sem küldünk Ukrajnába – erősítette meg.

Kárpátaljának is segítenek

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kifejtette: a háború kezdetétől a menekültek rendelkezésére bocsátják a szövetség kapacitásait és infrastruktúráját. A jelenlegi az eddigi legnagyobb feladatuk, a közel száz menekültet a határtól autóbuszokkal szállították a tavaly átadott sátoraljaújhelyi táborba. Az emberek előzőleg napokat utaztak vonaton, családtagjaik katonaként harcolnak, vagy katasztrófavédelmi szakemberként dolgoznak a háborús területen, és legtöbbjüknek régóta nem adatott meg, hogy nyugodtan aludjon egypár órát. Ezért a szükségleteken túl a vendéglátók feladata az is, hogy minél több emberséget és szeretetet biztosítsanak a számukra – fogalmazott az elnök.

A térség jelesre vizsgázott emberségből és összefogásból

– Dr. Hörcsik Richárd

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője az Észak-Magyarországnak arról beszélt, hogy a térség jelesre vizsgázott emberségből és összefogásból. Nemcsak a hozzájuk érkező menekülteket látják el, hanem számtalan szállítmányt juttattak már el a kárpátaljai területekre is, ahol óriási a nyomás a településeken. Abaúj és Zemplén nem tartozik a leggazdagabb régiók közé, mégis folyamatosak a gyűjtések és az adományok – tette hozzá.

Szamosvölgyi Péter, Sá­toraljaújhely polgármestere arról beszélt, hogy a város komoly segítséget juttatott már el mások mellett Beregszászba, ahol több jelentős térségi ellátóintézmény – például kórház – működik. Ezenkívül számlán pénzt gyűjtenek, amely tegnap már meghaladta a hárommillió forintot. Hozzátette: már elkezdődött annak a tervezése is, hogy ha hosszabb ideig tart a menekültválság, akkor hogyan kapcsolják be az ukrajnai gyerekeket a helyi oktatásba, a szülőket pedig a munkába, hogy a hasznos elfoglaltság mellett egy kis pénzt is gyűjthessenek maguknak. A város nyitott ezeknek a problémáknak a megoldására – közölte.

(A borítóképen: Soltész Miklós is részt vett az adományosztásban)