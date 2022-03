Ünnepélyesen felavatták pénteken Edelényben a megújult közösségi teret, amelyet a volt bányászklub épületéből alakítottak ki. A klubban évtizedekkel ezelőtt élénk kulturális élet volt. A múltnak adóznak tisztelettel, és állítanak emléket – hangzott el az ünnepi eseményen, hiszen sokaknak kötődnek oda gyermekkori és fiatalkori szép élményeik. Az épület évekig kihasználatlan volt, most a felújításnak köszönhetően egy akadálymentes közösségi színtér lett a belvárosi szegregátumban. Az intézmény rendeltetésszerű használatához a feladatellátási hely energiatakarékos és korszerű kialakítása is megtörtént.



Az enyészeté volt



A bányászklub épülete 32 évig állt kihasználatlanul, romló állapotban, mert nem találták a megoldást a felújítására, illetve a forrást a megvalósításra – mondta Molnár Oszkár, Edelény polgármestere. Végül egy olyan komplex projektbe fogtak bele, amelynek egyik részeként felújíthatták az ingatlant. Ebben nemcsak a közösségi tér kialakítása, hanem a leromlott városi területek rehabilitációja is helyet kapott. Több épületet elbontottak, és azon a településrészen jobb életkörülményeket, feltételeket szeretnének teremteni. Egy kisebb sportpálya, új játszótér, szociális iroda és hulladékgyűjtő szigetek, továbbá térfigyelő rendszer is a projekt részét képezik. Valamint egy művelésre alkalmas egyhektáros kert, ahol gazdálkodni szeretnének a jövőben.



Bányászkultúra



Ennek célja az is, hogy munkát biztosítsanak helyi lakosoknak. A közösségi teret igyekeznek majd élettel megtölteni, kicsit az emlékeket is felidézve, amit a bányászklub jelentett, de már más formában. A kultúra mellett oktatási funkciókat is kap az épület – tudatta a polgármester.

A magyar kormány eltökélt szándéka, hogy valamilyen formában vissza tudják adni a települések régi fényét, ebben próbál segíteni az önkormányzatoknak – mondta Demeter Zoltán országgyűlési képviselő.



Személyes emlékek



Az edelényi bányászklub megújult épülete jó példa erre. Azonban a közösségi tér újabb funkciókkal is bővült. Mindemellett tisztelgés azok előtt az emberek előtt is, akik bányászként dolgoztak és sokrétű munkát végeztek a térségben – tette hozzá a képviselő.