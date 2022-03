Háromnapos rendezvénysorozat keretében ünnepelték a magyar népfőiskolai mozgalom megalakulásának 85., a Magyar Népfőiskolai Collegium megalakulásának 30. évfordulóját Sárospatakon – ahonnan útjára indult a mozgalom –, a református kollégium, azon belül a teológiai akadémia dísztermében.

Ez a mozgalom az egész Kárpát-medencét lefedi, a teljes határon túli magyarsággal, a csángóktól a Felvidékig – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak dr. Kis Boáz teológus, egyházjogász, a Népfőiskolai Collegium ügyvezető elnöke, aki hozzátette:

– A legfőbb feladatunk a magyarságmentés, ami azt jelenti, hogy főleg a határon túli magyarok felé fordulunk, és nekik nyújtunk segítséget.

Kiemelte: ezen a magyar kormány politikája jelentősen segített.

Összetartó magyarság

A konferencián Kárpátaljának is volt képviselete, ami most különösen fontos – húzta alá dr. Kis Boáz. Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán Sárospatakon fejtette ki 1936- ban a program alapját és a legfőbb üzenetét: hit, haza, haladás – mutatott rá, és azt is elmondta, hogy Újszászy eszméje volt az is, hogy „magyar bajra magyar gyógyszert”, hiszen a trianoni fájdalmakat kizárólag a magyarság tudja átérezni.

A mostani orosz–ukrán konfliktus különösen megmutatja számunkra mindazt, hogy csak mi, magyarok tudunk egymáson segíteni, és azt is, hogy a magyarság összetartása határon átívelő jelenség a mai napig – fejtette ki az Északnak nyilatkozva dr. Kis Boáz.