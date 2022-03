A Híd Kárpátaljáért összefogás keretében már múlt héten is aktív szerepet vállaltak a határ mentén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vöröskereszttel együttműködve. Már hetekkel korábban felkészültek egy esetleges veszélyhelyzet kezelésére, a kapacitásaikat felmérték – mondta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. A Belügyminisztérium felé jelezték, hogy hány munkatárs és önkéntes, illetve jármű mozgósítható részükről.



A Karitatív Tanács tagjaként, a Híd Kárpátaljáért programon belül segítőpontokat alakítottak ki szervezetek. A Vöröskereszt a lónyai határátkelőnél kapott szerepet, ahol információt adnak, illetve összekötőként a menekültek elhelyezését segítik. Nemcsak a határon, most már az ország más területein, illetve Budapesten is kialakítottak egységeket a Máltai és a Református Szeretetszolgálattal együttműködve. Szervezett munkával szeretnék segíteni a komplex feladatot, ezért a Vöröskereszt megyei vezetői felvették a kapcsolatot a megyei védelmi bizottságokkal. Miskolcon régióközpontként igyekszenek összeállítani a segélycsomagokat, amelyeket a kárpátaljai szervezetük kérésére visznek hozzájuk. De már az osztrák Vöröskereszt is jelezte, hogy segít a szállításban és az adományok eljuttatásában. A humanitárius válság kezelésében ezentúl ez az összefogás jellemző lesz – vélekedett a főigazgató. Jelenleg a hozzánk érkezők számára olyan adományokat várnak főként, amelyek azonnal, főzés nélkül fogyasztható, tartós élelmiszereket tartalmaznak. Ha a menekültek elhelyezése, szállásuk rendeződik, akkor jöhet a segítség újabb lépcsőfoka, kiderül, mire van még szükség. A lakosság összefogása fantasztikus, óriási érzékenység mutatkozott a társadalom részéről – jegyezte meg a főigazgató.



(A borítóképen: Vöröskeresztes segítők Lónyán)