A Nő a Siker Alapítvány minden évben egy adott tematikára építi konferenciáin az előadások anyagát. Idén a gyermekvédelem kérdéskörében egyebek mellett azt tárgyalják, amely kötődik az április 3-ai népszavazáshoz is. Hiszen minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy édesanyja és édesapja is legyen. A gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülőket illeti – hangsúlyozta Csöbör Katalin, az alapítvány alapítója.

Hozzátette: sokan vannak, akik minden erejükkel azon vannak, hogy másként gondolkozzunk, megváltoztassuk törvényeinket, azonban hazánk nem hajlandó kukába dobni ezeréves értékeit. Kiállunk a gyermekek és szülők jogai mellett, és visszautasítjuk ezeket az ideológiailag elfogult ajánlásokat. A magyar gyermekek nevelésébe senki sem szólhat bele, hiszen az kizárólag a szülők felelőssége. Ezt pedig a világ valamennyi országának tiszteletben kell tartania. Sajnos most olyan helyzetben is vagyunk, hogy a szomszédos országban háború van, ezért a legfontosabb, hogy a magyar katonákat, fiainkat és országunkat is megvédjük – emelte ki Csöbör Katalin.