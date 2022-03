Komfortosabb életet hoz a diósgyőriek számára a bevásárlóközpont – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak dr. Kiss János miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselőjelölt. Rámutatott: a létesítménynek a gazdasági haszna is jelentős, és környezetvédelmi előnyökkel is jár.

Hogyan áll a diósgyőri bevásárlóközpont megvalósítása?

Ahogy megígértem, a diósgyőri bevásárlóközpont fejlesztésének ügyével egy pillanatig sem álltunk meg. Korábban már beszámolhattam róla, hogy végeztek a területen a geodéziai felmérésekkel, azt követően a talajmechanikai vizsgálatokkal, a napokban pedig nyilvánosságra kerültek a látványtervek is.

Elkészültek a látványtervek. A helyi közösség javát és az idegenforgalmat is szolgálja majd a beruházás | Forrás: ÉM

Mit jelent ez a diósgyőri városrész életében, a diósgyőrieknek?

Meghatározó projekt lesz, hiszen évtizedek óta hiányzik a környékről egy komoly bevásárlóközpont, egy olyan hely, ahol a helyi lakosság kényelmesen és gyorsan intézheti el nemcsak a bevásárlásokat, hanem például a hivatali ügyeket is. Mindezek mellett persze a sportolni vágyókra és az egyéb szabadidős tevékenységekre is gondolnunk kellett.

Honnan jöttek az ötletek?

Nagyon sok emberrel találkozom az országgyűlési kampányban, utcafórumok, előadások, rendezvények követik egymást, és ez a fejlesztés szinte minden alkalommal témává válik.

Mit gondolnak róla az emberek?

Először is mindenki egyetért az alapötlettel, aztán folyamatosan jönnek a javaslatok, amiket igyekszünk beépíteni a projektbe.

Például?

Ilyenek például a rekortán futókör, a BMX-pálya vagy a kutyaagility-park. Az utóbbi ügyében épp a napokban állapodtam meg Lehóczki Lászlóval, aki a legendás Mancs gazdája volt, hogy szakértőként részt vesz a park kialakításában. A BMX-pályával kapcsolatban pedig a Factory Arénában jártunk a Vasgyárban, ott kértünk szakmai tanácsokat.

Milyen lesz a környezet, milyenek lesznek a zöldfelületek?

Itt is vannak jó hírek. Úgy tűnik, lesz lehetőség arra, hogy a közelben lévő Tündérkert szakmai színvonalát célozhassuk meg a kertészeti munkákban, ugyanis a beruházó ezt a fajta magas minőséget tűzte ki maga elé mint követendő jó példát. A cél egyértelmű, olyan kertészeti kialakításra és megoldásra van szükség, hogy a fejlesztési terület egyben pihenőparkként is értelmezhető legyen.

Milyen gazdasági hatások várhatók ettől az új városközponttól?

Az elmúlt két és fél évben sajnos leálltak a fejlesztések Miskolcon, csak a kormányzati nagyprojektek futottak, mint a tapolcai fürdő, a Diósgyőri vár vagy az Y-híd, miközben a miskolci gazdaságnak folyamatos bővülésre lenne szüksége. Ez az új diósgyőri fejlesztés végre egy komoly gazdasági kihatású projekt lesz. Egyfelől több száz új munkahelyet várok, hiszen számos minőségi üzlet fogja megnyitni a kapuit az új bevásárlóközpontban, másrészt arra számítok, hogy a miskolci turizmus is profitál a fejlesztésből. Hiszen a közelben építjük újjá a Diósgyőri várat 16,5 milliárd forintért, ahová a fejlesztés befejezése után évi 300 ezer turistát várunk. A várprojekt épp az elmúlt hetekben kapta meg a kormánytól az időarányosan járó 4 milliárd forintot, és jövőre már készen is leszünk az építkezéssel. Ez az új bevásárlóközpont pedig a legközelebbi bevásárlási lehetőség lesz azoknak a turistáknak, akik a várhoz érkeznek, és ezt a miskolci kereskedelem és vendéglátóipar is kihasználhatja. Persze ahhoz, hogy a miskolci turizmus nyertes legyen, a városházától is jobb hozzáállás kellene. Mert nem szerencsés például, hogy amikor végre lecseng a Covid, akkor egy választási kampány közben bezárják két hónapra a tapolcai fürdőt, és közben nem veszik észre, hogy milyen kellemetlenséget okoznak ezzel a miskolci turisztikai szektornak, különösképpen a tapolcai szállodaipar szereplőinek és azoknak a dolgozóknak, akiket a műbalhé közben lapátra tettek.

Dr. Kiss János – több száz új munkahelyet vár az új diósgyőri bevásárlóközponttól | Forrás: ÉM

A városháza műszaki hibákra hivatkozott az ügyben.

A kivitelezővel a városháza állt szerződéses kapcsolatban, és a tapolcai fürdőt a városháza műszaki szakemberei vették át. A városháza igazolta le a szakszerű teljesítést, és úgy tűnik, hogy a műszaki ellenőrök alaposan oda is figyeltek, hiszen egy év után mindössze a teljes beruházási érték 0,1 százalékára jelentettek be szavatossági igényt. Tehát a teljesítés minősége gyakorlatilag 100 százalékos volt, vagyis az látszik, hogy nem műszaki problémák vannak a tapolcai fürdővel, hanem az, hogy a városháza képtelen azt üzemeltetni. Először is leállították a fürdő melletti területen a szállodafejlesztést, és két és fél alatt nem léptek előre semmit, márpedig mindenki tudja a szakmában, hogy minden nagy fürdő mellé kell egy úgynevezett vezérszálloda, ami feltölti vendéggel a fürdőt. Aztán folytatták azzal, hogy nem írtak ki nyilvános pályázatot a fürdő üzemeltetésére, hanem rábízták egy olyan önkormányzati cégre, ami sosem látott ilyen méretű komplexumot. De ha már rábízták, legalább felvettek volna olyan szakembereket, akik vezettek már korábban ilyen minőségű létesítményt, de ez sem történt meg.

Kanyarodjunk vissza Diósgyőrbe, a gazdasági hatásokon kívül milyen előnyökre lehet még számítani?

Biztos vagyok benne, hogy jelentős környezetvédelmi haszonnal is számolhatunk, hiszen gondoljunk csak bele, több tízezer embernek a diósgyőri városrészből nem kell majd a belváros irányába vagy Miskolc távolabbi részein lévő bevásárlóközpontok irányába autózni oda-vissza, ha egy nagybevásárlást el akar intézni. Kevesebb autó kevesebb kipufogógázt termel, tehát jobb lesz a levegő, ami az őszi-téli hónapokban különösen fontos szempont Miskolcon. És természetesen ne feledkezzünk meg a lakossági szabadidősportról sem, a diósgyőri gyerekeknek új, minőségi infrastruktúrát tudunk majd kínálni a sportoláshoz, mert Diósgyőrben sem lehet más az irány, előre menjünk, és ne hátra!

(A borítóképen: A diósgyőri bevásárlóközpont látványterve. Dr. Kiss János reményei szerint a miskolci turizmus is profitálhat a fejlesztésből)