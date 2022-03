Évek óta dédelgetett ötlet vált valóra a Bükki Csillagda hétfői ünnepélyes megnyitásával. Március 8-tól már a látogatók is birtokba vehetik az Európában egyedülálló komplexumot. Az élményközpont jól illeszkedik a Bükki Nemzeti Park létesítményeinek sorába, mely a család minden tagjának különleges asztroturisztikai élményt nyújt – mondta Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója. 2017-ben a nemzeti park elnyerte a Csillagoségbolt-park címet hazánkban harmadikként. Ez olyan területet jelent, amely kivételes minőségű éjszakai éggel rendelkezik – tudatta az igazgató. Ha túl világos az ég éjszaka, tehát magas a fényszennyezés, az az emberek számára is egészségügyi kockázattal jár, de az élővilágot is veszélyezteti. Így kapcsolódik össze a természetvédelem és a csillagos égbolt. Összesen 1 milliárd 260 millió forint hazai forrást biztosítottak a beruházásra, melyet a nemzeti park igazgatósága kiegészített. A 760 négyzetméteres élményközpontban található egy állandó kiállítás, meteorittárlat, 50 fő befogadására alkalmas planetárium a legmodernebb technikákkal, virtuálisvalóság-attrakció, csillagvizsgáló kupola, illetve egy olyan naptávcső, mellyel a Nap kitöréseit is megtekinthetik a látogatók.

Ünnepélyesen átadták hétfőn, kedden pedig megkezdi működését a Répáshuta közelében megépített Bükki Csillagda. Egy évek óta tartó munka végére értek – mondta Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a megnyitón. 2016-ban kezdtek foglalkozni a csillagda gondolatával. Már akkor elkészültek a tervek a látogatóközpontról, amelyhez forrást kerestek. Azok a létesítmények bizonyulnak jól működőnek, ahonnan a gyerek órákon át nem akar kijönni, mert kiválóan érzi magát. Egy ilyet szerettek volna létrehozni Kelet-Magyarországon is. Ehhez azonban kellett a helyi kezdeményezés. Nemcsak a megvalósítás lett izgalmas, de a helyszín is különleges. Ez egy olyan beruházás, mellyel mindenki nyer: a térség, a szolgáltatók, az ide látogatók, a turizmus – emelte ki a kormánybiztos.

Csak büszkeséggel és elismeréssel lehet szólni erről a példaértékű beruházásról. A komplexum célja ugyanis, hogy a természettől egyre inkább távolodó embert hozzuk közelebb a természeti értékekhez, hogy megtanulja becsülni azt – fogalmazott Nagy István agrárminiszter. A nemzeti parkok fejlesztéseik révén hatalmas változáson mentek keresztül az elmúlt 10 évben. Csak tavaly 30 jelentős beruházás fejeződött be együttesen 8,7 milliárd forint értékben. Fejlesztések, melyek a leromlott élőhelyek helyreállítására, kezelésére és az ismeretterjesztési feladatok hatékonyabbá tételére irányultak. A létesítményekben a regisztrált látogatók száma 2005 óta 900 ezer főről 1,6 millió főre emelkedett. A legfőbb cél a fiatalok érdeklődésének felkeltése, melyben nagy szerepe van az élményközpontnak, de a szakembereknek és a pedagógusoknak is, akik nélkül nem működne mindez – tette hozzá a miniszter.