Hozzátette: első körben azt az alap-infrastruktúrát kell megteremteni, amely közelebb juttatja az öntözővizet a gazdák földjeihez. E kérdésben a kamara már végzett országos szintű vízigény felmérést és kijelölték azokat a területeket is, ahol viszonylag kis ráfordítással megoldható ez a kérdés. Ha ennek a két feltételnek a metszeteit megnézzük, könnyen láthatjuk, hogyan lehet egyszerűen növelni az öntözött területek nagyságát – fogalmazott. Kérdésünkre válaszolva azt is elmondta: a pandémia, valamint a háború okán többször felmerült, hogy hazánk lehetőségei és adottságai is megvannak ahhoz, hogy viszonylag önellátó lehessünk az alapvető élelmiszerek szempontjából. Annak érdekében, hogy az ország kevésbé legyen kiszolgáltatott ezen a téren, főleg a feldolgozóipar terén, azon belül is a nem alapvető tejtermékek, valamint a húsipari termékek előállításában vagyunk leginkább rászorulva az importra. A vidékfejlesztési források azonban megadják a lehetőséget arra, hogy ez a közeljövőben megváltozzon – közölte a NAK elnöke. Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője a gazdák előtt kifejtette: a kormány régóta következetesen képviseli a magyar gazdák érdekeit az Európai Unióban. Az a cél, hogy az agrártámogatások oda kerüljenek, ahol komolyan foglalkoznak a mezőgazdasággal. Bodrogköz az ország egyik fontos éléskamrája, ezért is lényeges, hogy a helyi gazdák tisztában legyenek a lehetőségeikkel és első kézből kapják meg a fontos információkat – mondta a honatya.