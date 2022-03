11. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás megkötésére

Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. igazgatója:

Közfeladat ellátásról van szó. A hónap végén jár le a várossal kötött szerződés, ezt kell meghosszabbítani.

12. Javaslat Miskolc Megyei Jog Város Önkormányzata és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére

12:57

6. Javaslat Miskolc, 2606/1 hrsz. alatt lévő ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására.

Szunyogh László főépítész:

Befektető szeretne A kategóriás irodaházat építeni a belvárosban. Ezért szükséges a beépítendő magasságot 12 méterről 16 méterre emelni.

Szopkó Tibor alpolgármester:

A beruházó szándékai egyeznek a város érdekeivel.

7. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére.

Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatója:

Mindenki javát szolgálja a javaslat. A lakosság biztonságérzete érdekében fontos. Tizenhárom új megfigyelési pontról van szó. Egy részük az MVK finanszírozásával a jegypénztárak környékén vannak. Vannak köztük magánfinanszírozású is.Vállalkozók keresték meg a várost. Mindez nagyban segíti a rendészet munkáját.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

Támogatjuk az előterjesztést. De hiába vannak kint a kamerák, a rendészek személyes jelenlétére nagy szüksége van az embereknek. Mikorra várhatók a további már betervezett kamerák kihelyezése? Kampánytéma lett az Újgyőri főtéren a rendőrőrs, amelynek kialakítását én már 2020-ban javasoltam.

Bartha György, Velünk a Város:

Az előző városvezetés helyesen cselekedve elérte, hogy nagyarányú kameratelepítés legyen a városban. A miniszterelnöki hivatal azonban a Covidra hivatkozva leállította a projektet.

Bajusz Gábor, Fidesz:

Azt kérem, hogy ne csökkentsék tovább a rendészet létszámát. Nem lesz, aki nézze a kameraképeket.

Dr. Kovács László, KDNP:

Az előterjesztés 13 kameráról szól. Ebből talán 2 olyan, amely közvetlenül az önkormányzathoz tartozik. Jobban kellene ezzel foglalkozni, mert nagyon fontos dolog a város biztonsága szempontjából. Költenie kellene erre a városnak. Tekintsük át együtt, hogy mit lehetne tenni ennek érdekében.

Szopkó Tibor alpolgármester:

A közbiztonságnak, a közrendnek politikán felül álló kérdésnek kell lennie. A városi rendészetnek egyre nagyobb szerepe van ebben. A rendőrség ma nem tud eléggé részt venni ebben a munkában.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk:

Támogatom az előterjesztést, mert fontos dolog. Sok városrész van, ahol égetően szüksége lenne a hálózat bővítése.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város:

A város vezetés elkötelezett a közbiztonság növelése érdekében. A rendészeti jelenlét fontos a város utcáin, csakúgy, mint a rendőri. A városvezetés új járműveket adott a rendészetnek. A túlóradíjak is nőttek. A rendőrség is kapott egy terepjárót a várostól. Ezzel szemben a kormány nem fordít elég erőt a rendőrség fejlesztésére.

Szarka Dénes, Velünk a Város:

A kormánypárti elvonások miatt van nehéz helyzetben a kamerarendszer bővítése. Az Újgyőri főtéri rendőrőrs közös cél.

Dr. Kovács László, KDNP:

A közbiztonsági bizottság elnökét (Szilágyi Szabolcs) személyes felelősség is terheli a város közbiztonsága miatt.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város:

A jelenlegi városvezetés kiemelten kezeli a közbiztonságot. Én így nyugodtan aludhatok.

Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatója:

A rendészet folyamatosan végzi ellenőrzési tevékenységét személyi jelenléttel is. Tavaly több volt az ellenőrzés, mint egy évvel korábban. A közterületi központban lévő televíziós fal a végét járja, 30 millió forintért ipari televíziókra cseréljük. Nehéz bővíteni a létszámot, mert nem volt tavaly ilyen képzés. Idén 14 kolléga jár közterület-felügyelői tanfolyamra. Ennyivel lesznek többen az utcán.

12:27

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása

Csiszárné Sajó Erika aljegyző:

A fenntartó kötelezettsége, hogy minden év április 1-jéig meghatározza a térítési díjakat. Lehetőség volna a nyersanyagnorma inflációs növelésére, de nem élünk vele. Díjemelés nem lesz.

Dr. Kovács László, KDNP:

Ezt az előterjesztést támogatni kell, mert az ellátottak érdekeit szolgálja.

Fodor Zoltán, Velünk a Város:

Közös érdek, hogy minőségi ellátást kapjanak az ellátottak. Előnytelen az érvényben lévő szerződés ezzel kapcsolatban. A tételek túlárazottak. Ez a szerződés 10+5 évre szól, így nem tudunk ellene tenni. Azt kérem a polgármestertől, hogy ezt a szerződést vizsgáltassa át.

4. Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2023-2025. évekre

Szilágyi Kornél főosztályvezető:

A költségvetéssel párhuzamosan el kell fogadni a fizetési kötelezettségekről. Az önkormányzat a törvényi feltételeknek megfelel.

5. Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Park területén.

Szunyogh László főépítész:

A déli ipariparkban szeretne a Miskolc Holding a befektetők számára kedvező környezetet kialakítani utak és csomópontok építésével.

12:06

Erdei Sándor, Velünk a Város:

Ahhoz, hogy a miskolciak életminősége javuljon, elsődleges helyen kell kezelnünk a szemétgyűjtést és kezelést. Felelőtlen emberek dobálják szét a szemete a városban. Ezen változtatni kell. Ne legyen divat a szanaszét heverő szemét! Ehhez időre és pénzre van szükség. Nagyon lassú az eredmény. Másik komoly gondja a városnak a belterületi utak tarthatatlan állapota.

Borkuti László, Velünk a Város:

Az ellenzék arról beszél, mennyire szereti Miskolcot. Ennek ellenére nem fordítottak energiát a városüzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzésére.

Hollósy András, KDNP:

Ez az önkormányzati vezetés bizonyítja, milyen lenne, ha ugyanilyen lenne az ország vezetése. Kiszámíthatóságra, biztonságra van szükség.

Bartha György, Velünk a Város:

Az utcafórumokon én tényeket szoktam elmondani, a városüzemeltetésről és a közösségi közlekedésről. Soha nem volt meg ekkora bevételkiesés és központi elvonás. Mindig egy picit kapunk, hogy ne haljunk éhen. Ennyi van.

Révész Péter, Velünk a Város:

Túlzás az, hogy nem megy a busz és a villamos. Takarékosan működtetjük az MVK-t.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

A mecénás keret megalázóan alacsony a költségvetésben és hasonló a helyzet a diáksport támogatásában. Az ország gazdasága jól teljesít és a kormány úgy döntött, hogy ezt a lakossággal osztja meg. A helyi adó növekedése annak köszönhető, hogy 2019 előtt sikerült sok céget letelepíteni Miskolcon. Az adójuk ma már ide folyik be.

Szopkó Tibor alpolgármester:

Nem az ellenzék osztályozza a városvezetést, hanem a miskolciak. Hagyjuk meg ezt nekik. Elégtelennek nevezték a városvezetés munkáját, de nem tudják megmondani, hol a hiba. Honnan lenne pénz, ha az ellenzék vezetné most a várost?

Dr. Kovács László, KDNP:

Folyamosan mantráznak a városvezető képviselők. Minden felelősséget visszalöknek. Nézzék meg a többi vidéki nagyvárost, amelyek messze jobban állnak Miskolcnál.

Kozma Istvánné, Fidesz:

Jól működő közösségi közlekedésünk volt. A menetrend összeállítása nem pénz, hanem szervezés kérdése. Kérem, vegyék figyelembe a miskolciak igényét.

Bartha György, Velünk a Város:

2013-ban le lett nullázva a város adóssága és azóta nőtt meg.

Szarka Dénes, Velünk a Város:

Még mindig nem érkezett válasz, hogy 2019. előtt miért nem fizették ki az MVK-nak járó szolgáltatási díjat. Olyan helyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyszerűen kezelni a jelenlegi városvezetésnek.

Cseléné Figula Edina, Velünk a Város:

Nemcsak a kötelező feladatok fontosak számunkra, hanem a fejlesztés is. Körzetemben, a Martin-kertvárosban a tavalyi képviselői alap nagy részét az Y-híddal kapcsolatos teendő vitték el. Rengeteg megoldandó feladat van még a kerületben. A legfontosabb lenne a városrész csapadékvíz elvezetésének megoldása, amely mintegy 5 milliárd forint volna. Kormányzati segítségre lenne szükség.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

A mostani költségvetésben 2,3 milliárd forint szerepel az MVK Zrt. működtetésére. Ez több, mint a duplája a korábbinak. A brutális energiaáremelkedésért ki a felelős? Nem a jelenlegi városvezetés, ez tény. Havi 20 millió forint pluszt jelent például a gáz árának emelkedése.

Varga Andrea alpolgármester:

Amikor hallom, hogy mi mindenre kellene több pénz, egyetértek ezekkel. Egy dolgot hiányolok, hogy megnevezzék azt a forrást, honnan vegyük el azt a pénzt, amit más területekről hiányolnak.

11:31

Hollósy András, KDNP:

Azt mondták, a Miskolcot irányító többséget a kormány nem támogatja. Ennek ellenére milliárdok érkeztek a miskolciak zsebébe. Ez a költségvetés nem a miskolciakról szól, hanem arról, hogyan lehet a miskolci cégeknek adni. A tettet nem látják a városvezetésben a miskolciak.

Révész Péter, Velünk a Város:

Miskolc város nagyon takarékosan, de működik. Egyetértek Molnár Péterrel, hogy többet kaptunk, de sokkal több lett a kiadás is. Ha csak az energiahordozókat említjük is hatalmas a drágulás. Amit a város pluszt kapott, sebtapaszra sem elég. Ennek ellenére a várost működtetni fogjuk. Többet szeretnénk adni természetesen.

Borkuti László, Velünk a Város:

Ennek a költségvetésnek az a világos víziója, hogy április 3-a után az új kormány képes lesz belátni, hogy Miskolcnak sokkal nagyobb a szerepe és ezt támogatni kell.

Bajusz Gábor, Fidesz:

Sajátos ez a takarékoskodás, amit a városvezetés mond. Beszereztek egy 25 milliós buszt, amire nincs pénz.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

Valóban nem rózsás a helyzet és ezt a kormány okozta Miskolccal. Az elvonások hátrányosan érintik a várost. Ha ez a költségvetés helytelen lenne, akkor arra rávilágítana az ellenzék. Azaz a városvezetés felelősen és takarékosan gazdálkodik. Az MVK alapvetően három forrásból gazdálkodik. A jegyárbevétel jelentősen csökkent, az állami támogatás megszűnt, csak a önkormányzati támogatás maradt.

Bazin Levente, Velünk a Város:

Régiónk a környezetvédelem keretében nincs túl előkelő helyen. A városi légszennyezettségmérő rendszer jól működik, így a városban élők online tájékozódhassanak a helyzetről. Fontos, hogy a „minden éghető” nézetet képesek legyünk megváltoztatni. A fatelepítési akció is igen sikeres a városban.

Dr. Kovács László, KDNP:

A város polgárai csillagos ötöst érdemelnek, mert elviselik azt, ami itt van a városban. Az előző önkormányzat idején sokkal nagyobb kerettel rendelkeztek a képviselők választókerületük fejlesztése érdekében.

11:08

Veres Pál átadta az ülés vezetését Varga Andrea alpolgármesternek

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

A Görögszőlő utca csapadékvízelvezetés megoldása érdekében nyújtottam be módosító indítványt a költségvetéshez. Nagy problémáról van szó, amelyet meg kell oldani: 5 millió forintról van szó. Mind az ott lakók, mind az arra járók számára fontos ügy. A csapadékvíz elvezetése a gondja a Lónyay Menyhért utcának, ehhez 30 millió forintra volna sürgősen szükség.

Bajusz Gábor, Fidesz:

Dr. Nagy Ákos módosító indítványának célja, hogy orvosolja a közösségi közlekedésben kialakult helyzetet. Van forrás a költségvetésben erre. A Mikom Kft. támogatásából 240 millió forintot kell átcsoportosítani a MVK rt.-hez.

Cseléné Fidula Edina, Velünk a Város:

Olyan városvezetés kell, amely nem uralkodik a városon és ez a vezetés olyan .

Badány Lajos alpolgármester:

Dr. Nagy Ákos javaslatával az a gond, hogy rossz benne a dátum, három évvel ezelőtt kellett volna ezt előterjeszteni az előző önkormányzat idején. A Mikom abban az időszakban nem töltötte közösségi szerepét.

Dr. Kovács László, KDNP:

Nagyon messze vagyunk attól, hogy az álmok költségvetéséről beszéljünk. Lassan a ciklus felénél leszünk és a városvezetés munkája elégtelen. Személyes és pártérdekek vezetik a tetteket. Kaptak egy esélyt és kérdés, hogy éltek-e vele? A város lakói szerint nem. A baloldali koalíció mindig másra mutogat. Az előző önkormányzati vezetés által elindított programok sorát állították le. A kormányra mutogatnak, amely a példátlan gazdasági növekedés hasznát az utolsó fillérig az emberek javára költötte. Vannak olyan plusz helyi pénzek, amelyeket fejlesztésekre kellene költeni. Ez a városvezetés alkalmatlan a város vezetésére.

Bazin Levente, Velünk a Város:

A Fidesz a tömegközlekedéstől elvett 1,5 milliárd forintot. Azért járnak ritkábban a buszok, villamosok. Sorolni lehetne a hasonló dolgokat és a költekezés. Ha a jelenlegi városvezetés is így tenne, akkor mit szólna most az ellenzék?

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város:

Nem az a pénz hiányzik, ami a minimális szolgáltatáshoz kell, hanem az, amelyik a tökéletes szolgáltatáshoz. Teljesen leköti az erőt a Covid és a pénzelvonások miatti helyzet kezelése. Nem a minimumra kellene törekednünk. A kormány nem az önkormányzatok barátja. A magyar városokban megvan az akarat az újra és a jóra. A kormány elvonja a pénzeket és annyit ad vissza, hogy éhen ne haljunk.

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város:

Mindenki ugyanazt a költségvetést olvashatja. A Fidesz azt mondta, hogy adósság nélkül adta át a várost ennek ellenére mind a tavalyi, mind az idei költségvetésben van adósságszolgálat. Van azért veszélye, hogy a költségvetés megpróbálja egyensúlyban tartani a helyzetet. Nagyon nehéz munka. De az tény, hogy a hatékonyság nagyon nagyon nőtt. Ez ad reményt arra, hogy ez a város működni fog.

10:36

2. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára.

Szilágyi Kornél főosztályvezető:

A városvezetés különösen fontosnak tartja a város fejlesztését, így ezek a tényezők elsődlegességet kapnak az idei büdzsében. Prioritás a költségvetés stabilitásának biztosítása, a béremelések forrásának megléte. Kiemelt cél az intézmények működőképességének megőrzése. A megkezdődött uniós projektek sikeres befejezése fontos feladat. A költségvetési főösszeg 40,6 milliárd forint. Az MVK Zrt.-nek 1 milliárd, a Városgazda Kft.-nek 500 millió forint támogatás szerepel a kiadások között. A város 2,2 milliárd forint szolidaritási adó fizetésére kötelezett. Az energiaáremelkedés és az inflációs hatás is megjelenik majd, de ez előre még nem kalkulálható. A kulturális téren az előző évekhez hasonló támogatás szerepel a tervben. A közbiztonságra is jelentős források lesznek. A rendészet az előző évhez képest magasabb pénz szerepel. Az új TOP-os pályázatok előkészítésére 120 millió forint szerepel a büdzsében.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Nem annyira rózsás a helyzet, mint beállítják. Nemcsak az országnak, Miskolcnak is előre kell mennie. De a város toporog, csak az állami beruházásoknak köszönhetően van előrehaladás. Az előterjesztett költségvetés nem jó előjel, nincs pozitív előre mutatása. Nem látjuk a fejlődést, a haladás irányát. Nem látni, mit akar fejleszteni az önkormányzat. Nem látni, hová mozdul el a helyi közösségi közlekedés. A közbiztonság normalizálása érdekében sokkal többet kellene költeni erre a célra. A kultúra komoly hiányosságokat szenved el, a Miskolciak lassan nem is tudják, milyen egy fesztivál. Az látszik, hogy magasabb bevétellel számol az önkormányzat. Ellentmondás, hogy mindeközben a városvezetés borús képet tár a városlakók elé. Ez érthetetlen. A Fidesz-KDNP frakciószövetség nem támogatja az előterjesztést.

Forrás: Kozma István

Szopkó Tibor alpolgármester:

A költségvetés száraz adatokat tartalmaz, de az emberekre gyakorolt hatása húsbavágó. Minden miskolci saját bőrén tapasztalja a hatásait. A stabilitás, a kitörési lehetőségek megtalálása az elsődleges. Decemberben még nem gondoltam, hogy sikerül tető alá hozni egy egyensúlyi költségvetést. Mára sikerült. Ennek ellenére nem jobb, hanem rosszabb a helyzet, amelyet súlyosbít a szomszédos háború miatti gazdasági állapot. A jövőképet ennek ellenére meg kell határozni. Ez azonban a jelen helyzetben nem fog menni. Kérjük vissza az önkormányzatiságunkat. Nem 6 milliárd forint hiányzik a költségvetésből, ennél sokkal több. Mégis felelősen meg kell alkotnunk és elfogadnunk a költségvetés.

Varga Andrea alpolgármester:

Nem ez álmunk költségvetése. Komoly forrásmegvonás mellett komoly költségnövekedést kell finanszírozni. Ennek ellenére új, előremutató elemeket is tartalmaz a büdzsé. A civil partnerek bevonásával költjük el a részvételi költségvetési keretet. Idén 15 millió forint felhasználásáról dönthetünk közösen, hogy megtanuljuk a közös döntés módját.

10:22

Elkezdődött a nyílt ülés.

1. Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására és a kapcsolódó döntés meghozatalára (IV. negyedéves korrekció)

Szilágyi Kornél főosztályvezető:

A törvény írja elő a költségvetés negyedévenkénti korrekcióját. 38,1 milliárdos főösszeg volt az eredeti költségvetési tervben. Év közben beépítettük az aktuális változásokat. Például 67 millió forint vissza nem térítendő állami működési támogatás érkezett novemberben. Több projekt is támogatást kapott. Az MVK Zrt. is 50 millió forint többlettámogatáshoz juthatott a miskolci költségvetésből.

Szopkó Tibor alpolgármester:

A költségvetési korrekciókról azt szoktuk mondani, hogy technikai jellegű előterjesztések. De most az látszik, hogy a városháza jó gazdálkodása miatt jó a költségvetés helyzete. Az is látszik, hogy jó a koncepció, amely a gazdálkodásra kijelölt a városvezetés. A város még ebben a nehéz helyzetben is megőrizte likviditását.

Forrás: Kozma István

Deák-Bárdos Mihály:

Szégyene az önkormányzatnak, hogy én tavaly elkezdtem egy multifunkcionális sporttelep kialakítását, amelynek ellenértékét a mai napig nem kapta meg a kivitelető.

Szilágyi Kornél főosztályvezető:

Utánanézünk, hogy mi az oka annak, hogy nem történt meg a kifizetés.

9:43

Veres Pál polgármester napirend előtt:

Két évvel ezelőtt kezdődött el a koronavírus-járvány, amelynek kifutásában reménykedünk. A járvány miatt volt szükség a közgyűlés ülésének egy héttel való halasztására. Itt van viszont a másik veszély, az orosz-ukrán háború, amely befolyásolja életünket. El kell utasítanunk minden agressziót, szolidárisnak kell lennünk Ukrajnával és meg kell emlékeznünk az áldozatokról. Az ország egy emberként mozdult meg a menekültek segítésére. Köszönöm a képviselők aktivitását. A leghatékonyabban a Híd Kárpátaljáért mozgalom kereteiben lehet humanitárius tevékenységet végezni. Pénzbeni adományra, az életvitelhez szükséges eszközökre (elsősorban tartós élelmiszerekre), szálláshelyekre van szükség. Miskolcon egyelőre négy menekült család található.

A közgyűlés 19 naprendi pontot tárgyal, ezek közül 1 sürgősséggel előterjesztett indítvány. Három napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyal a testület. A zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával indult a tanácskozás.