Ezen előadást tartott dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője. Mint elmondta, a pandémia a munkaerőpiaci viszonyokat is megváltoztatta. Az első időszakban elsősorban riadalmat okozott, hiszen nem lehetett tudni, milyen hatással lesz a gazdaságra a járvány – emlékeztetett. Felidézte azt is, hogy sok gazdasági szegmens, például a vendéglátóipar közismerten megszenvedte ezt az időszakot, a házhoz szállításban érdekelt vállalkozások viszont felfutottak. Hozzátette: Zemplénben is folyamatosan változik a munkaerőpiac. Míg tíz évvel ezelőtt komoly mértékű – 5-7, a Bodrogközben még a 15 százalékot is meghaladó – munkanélküliségi aránnyal küzdött a térség, addigra mára a munkaerőhiány vált dominánssá. Ezért is fordulhatott elő, hogy akiket a pandémia miatt – a kormány intézkedései ellenére – esetleg elbocsátottak, viszonylag rövid idő alatt találtak új munkát – közölte a honatya.

Dr. Komáromi Éva, a Sárospataki Járási Hivatal vezetője a térség koronavírus-időszakának eddigi tapasztalatairól adott tájékoztatást a munkaerőpiaci mozgások szemszögéből. Kifejtette: a második hullám idején kezdett el emelkedni az álláskeresők száma a járásban, viszonylag rövid idő alatt közel négyszázan jelentkeztek náluk, mert elvesztették a munkájukat. Ez 30-35 százalékos növekedést jelentett akkor – jegyezte meg.

Hozzátette: a Sárospataki Járási Hivatal segített a kormányzati támogatások célba juttatásában, így ők is kivették részüket a helyi gazdaság újraindításában. Kiemelte: igyekeztek lehetőségeikhez mérten támogatni a vállalkozásokat abban, hogy minél kevesebb munkavállalónak kelljen megszüntetni a munkaviszonyát. A programot sikeresnek ítélte meg, mivel ennek köszönhetően a tavaly újonnan jelentkezett 35 százaléknyi új álláskereső aránya időközben 10 százalékra esett vissza. Bejelentette: a kormány döntése értelmében február elseje óta az eddigi 50 százalékos, 100 ezer forintos, hat hónapig folyósítható bértámogatás 150 ezer forintra emelkedett.

