Ezek főleg padok és hulladékgyűjtők. A város polgármestere, Mikola Gergely arról számolt be, hogy az elmúlt év végén az önkormányzat keretmegállapodást kötött az Encsi Városgazda Kft.-vel abból a célból, hogy a jövőben, amit csak lehet, saját hatáskörben gyártsanak, ne pedig közvetítőkön keresztül vagy más gyártóktól szerezzenek be. Padokat és szeméttárolókat az önkormányzati cég a piaci árnál sokkal olcsóbban tud gyártani. Az újításnak az is a nagy előnye, hogy a cég munkatársainak biztosít munkát, bevételi lehetőséget. Első körben 10 kuka és 8 pad készül el, amelyeket azokra a helyekre helyeznek majd ki, ahová a városban élők kérik. A polgármester tehát a közösségi oldalon arra kéri a város lakóit, hogy jelezzék, hol lenne szükség utcabútorokra.