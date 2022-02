Régen őshonos, de az idők során kipusztított, kiszorított állatfajokkal találkozhatunk már Magyarországon is, köszönhetően a szigorú védettségnek és a nemzeti parkoknak, itthon és a környező országokban, amelyek területén háborítatlanul újra elszaporodhattak az olyan nagyragadozók is, mint a farkasok és a medvék. Amelyek aztán nem ismernek államhatárokat sem.

„Kucu helyett maci jött”

A mi térségünkbe elsősorban Szlovákia felől vándorolnak be ezek az állatok. A legutóbbi medveészlelés éppen Ózd környékén történt, a közelmúltban, a Szentsimon-Susahegy gerincén, amit Kovács Zoltán, az Ózdi II. Rákóczi Ferenc Vadásztársaság hivatásos vadásza tett közzé Facebook-oldalán.

Éjjellátóval készült fotókat is megosztott, amelyeket egy vendégvadász készített a hegyen bóklászó mackóról. Az éjszakai vadászat célpontja természetesen nem a védett állat volt, hanem vaddisznóra lestek, de, ahogy Kovács Zoltán írta: „Kucu helyett maci jött.” A vadászok szerint egy két mázsa körüli hím lehet a napokban készült képeken. Méghozzá egy idősebb példány. Beszámolók szerint másnap délután már a Hangonyi-tó mögött, Vermes területrészen észlelték az állatot, ami a szomszédos vadászterülethez tartozik. Hogy ugyanaz a medve volt-e, azt nem lehetett megállapítani. Mindenesetre a kifejlett hímek szívesen bolyonganak magányosan az erdőkben.

Máskor is jártak felénk

Nem ez volt az első alkalom, hogy errefelé medvét láttak, korábban a hangonyi vadászterület erdőőre is beszámolt egy decemberi találkozásról. Medvenyomokat, lekapart fákat egyébként már tavaly ősszel és két éve is találtak a területen, és volt már, hogy egy Sajón átúszó példányt láttak egy buszról Sajópüspökiben.

De a megyeszékhelyünk sem úszta meg a látogatást, sokan emlékeznek még rá, hogy 2020 októberében az Újgyőri piac környékén láttak egy medvét, amelyről videófelvétel is készült. Ez azóta is újranézhető az interneten. Akkoriban medvenyomot is találtak a Lyukóvölgyben. Aztán sétálgatni láttak egy példányt Miskolcon a Testvériség utcán, amely aztán a villamossínek mentén a város felé vette az irányt, később visszafordult a Torontáli utcára, majd az Őzugró utca felé haladt, végül eltűnt a térfigyelő kamerák elől. Szerencsére késő éjjel történt, így emberi kontaktusra nem került sor. Hogy mennyire nem játék a medve, az kitűnt az Ózd környéki észlelésről beszámoló bejegyzés alatti kommentekből is, amelyek között egy felvidéki vadász számolt be arról, hogy az ő vadászterületükön ember elleni, halálos áldozattal járó támadásokra is sor került már.

Ez alkalommal nem kellett tesztelni azokat a tanácsokat, amelyeket a Bükki Nemzeti Parki Igazgatóság (BNPI) ajánl arra az esetre, ha erdőbe mennénk és szembejönne Maci Laci. Persze, mint látjuk, ehhez már erdőbe sem kell menni, szívesen eljönnek ők látogatóba hozzánk. Kiváltképp, ha a köztéri szemeteseink tele vannak finomságokkal.

Nem játék

A BNPI szerint a medve nem játék, a medvét kerülni kell. A medvével nem kell barátkozni, bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van. A legtöbb konfliktus pedig az anyamedvékhez köthető.

Néhány viselkedési szabály

– Ha erdőben járunk, azt a kijelölt turistautakon tegyük!

– Kerüljük az átláthatatlan sűrűket, bozótosokat!

– Ha nem szükséges, ne menjünk napnyugta és napkelte közötti időben az erdőbe!

– Tegyük egyértelművé a medvék számára, hogy közeledünk: ne járjunk nesztelenül!

– Társaságban beszélgessünk!

– Egyedül járva használjunk zajkeltő eszközt: például csengőt vagy rádiót!

– Ha véletlenül mégis találkozunk a medvével, és az állat nem vett észre minket, akkor lehetőleg feltűnés nélkül, halkan, a medvét szemmel tartva, hátrálva távolodjunk el a helyszínről!

– Ha a medve két lábra áll, azt a jobb tájékozódás érdekében teszi.

– Ha a medve észrevesz, ne próbáljuk elzavarni!

– Ne nézzünk a szemébe!

– Ne fordítsunk neki hátat!

– Ne akarjunk elfutni, mert gyorsabb nálunk!

– Autós találkozás esetén ne hagyjuk el a járművet!

– Ne etessük!

– Ne próbáljuk közelről lefényképezni (például szelfizni vele)!

– Ha a medve közelebb merészkedik, ne provokáljuk, és ne tegyünk hirtelen mozdulatokat!

– Kutyasétáltatás és kutyával való vadászat esetén tartsuk szem előtt, hogy a medve elől menekülő kutya a gazdához fog visszafutni védelemért, nyomában a támadó medvével.

– Ne vigyünk magunkkal erős illatú élelmiszereket!

– Ne vigyünk magunkkal halkonzervet és cukrozott sűrített tejet!

– Ne hagyjuk magunk után az élelmiszer maradékát, és annak csomagolóanyagát sem!

– A maradékot lehetőleg szagmentesen csomagoljuk el, úgy vigyük tovább magunkkal!

– Sátorozáskor az élelmet a sátortól távol eső fára függesszük fel!

(A borítóképen: Lassan már az erdőbe sem kell menni, szívesen eljönnek ők látogatóba hozzánk)