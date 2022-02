Ez az integrált kormányzati ügyfélszolgálat megkönnyíti az itt élők hivatalos ügyeinek intézését is, nem kell több kilométert utazniuk például egy lejárt okmány miatt. A helyieken kívül a környező települések lakosai is benyújthatják többek között a családtámogatási (például családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás), egészségbiztosítási (például táppénz, utazási költségtérítés, csecsemőgondozási díj), nyugdíj-megállapítással kapcsolatos kérelmeket is – emelte ki a miniszteri biztos, hozzátéve, hogy a tervek szerint minden második generációs okmányirodát kormányablakká alakítanak, bővítve szolgáltatásaik körét, emelve azok minőségét és tovább növelve az ügyintézés hatékonyságát.

Újabb fontos lépés

– 10 évvel ezelőtt a kormány­ablakok rendszerének kialakításával a közigazgatás ablakot nyitott a világra, ablakot nyitottunk a kistelepülésekre, és egy nagy lépést tettünk az emberek felé is. A közigazgatás átalakításával a kormány­ablakok olyan részei lettek az emberek mindennapjainak, amelyekhez bizalommal fordulhatnak. A kormányablak Szendrőn is ablakot nyit a lehetőségekre. Ezzel az épülettel a közigazgatásnak azt az oldalát akarjuk megmutatni, amely mindenkit egyformán szolgál, és megérdemli az emberek bizalmát – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Alakszai Zoltán. A kormánymegbízott arról is szólt, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően az ügyek átlagosan fél óra alatt elintézhetőek. A megyei tapasztalatokról elmondta, hogy az ügyfelek élnek a lehetőségekkel. 2021-ben a koronavírus-járvány ellenére megyénkben 635 ezer ügyfél látogatott el kormányablakokba, és 611 ezer ügy lett elintézve.

Riz Gábor, a térség ország­gyűlési képviselője megköszönte mindazoknak a támogatását, akik lehetővé teszik Szendrő gazdagodását és gyarapodását, mert mint mondta: ezzel a térség is gyarapszik, az itt élők pedig sokkal jobban elvárják, hogy ügyeik gyorsított menetben, korszerűen, emberbarát módon és lehetőség szerint minél kevesebb papírmunkával oldódjanak meg. Végül pedig a lehető legprecízebb és leg­gyorsabb ügyintézést kívánt a helyieknek.

