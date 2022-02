„Egyáltalán nem mindegy, hogy 480 forintért tankolok, vagy mondjuk 530-540-ért. Azt olvastam, hogy most körülbelül annyi lenne egy liter 95-ös benzin, ha nincs az árplafon – mondta Péter, aki rendszeresen használja az autóját Miskolc és Tiszaújváros között munkába járásra, és a család is gyakran jár autóval a vidéken élő nagyszülőkhöz. – Olyan 45 literes a tank, és havonta kétszer-háromszor tele kell tankolnom. Nem keveset takarítok meg a moratóriummal. Most, hogy meghosszabbították, újabb esélyt kaptunk, hogy egy kicsit spóroljunk.”

Hovatartozástól függetlenül

A magyar autósok döntő többsége a Péteréhez hasonló álláspontot foglalja el, azaz pártolja a benzinárplafon bevezetését. Ezt mutatja a közvélemény-kutatás is, amely szerint a magyarok több mint négyötöde (85 százaléka) egyetértett az üzemanyagárak maximálásával, ezzel szemben mindössze 10 százalékuk ellenezte a szóban forgó intézkedést. Azt is megállapították, hogy a döntés kedvező lakossági megítélése nem függ érdemben a politikai hovatartozástól, valamennyi vizsgált választói csoportban egyetértés övezte a hatósági árazás bevezetését. Ennek megfelelően az önbesorolásuk szerint baloldali megkérdezettek 88, a jobboldaliak 85, míg a középen állók 84 százaléka helyeselte a benzin és a gázolaj árának maximálását.

Bizonyította szükségességét

Mint ismert, az elszabaduló és jócskán 500 forint felé emelkedő literenkénti üzemanyagárak miatt a kormány tavaly november 15-ei hatállyal három hónap időtartamra vezetett be árplafont: a 95-ös oktánszámú benzin és a normál minőségű gázolaj legmagasabb literenkénti ára 480 forint lehet. Akkor ez a benzin esetében átlagosan 26, a gázolajnál átlagosan 32 forintos csökkenést jelentett. Közben olyan időszak is volt, amikor a kutak jócskán a maximált ár alatt kínálták ezeket az üzemanyagokat. Az utóbbi hetekben azonban ismét elszabadult a kőolaj világpiaci ára, így legtöbb helyen 479,90-es ár szerepel a „totemoszlopokon”.

A kormány mostani döntése értelmében február 15-én életbe lépett az újabb három hónapos hosszabbítás. Ezzel kapcsolatban Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára kedden úgy fogalmazott, hogy „ezzel további védelmet kaptak az autót használó magyar családok”.

Hozzátette, hogy az üzemanyagok ára, ahogy az élelmiszereké is, az elszabaduló energiaárak miatt egész Európában emelkedik.

Majd’ minden országban téma az elszabadult üzemanyagár, és igyekeznek a magyarhoz hasonló intézkedésekkel úrrá lenni a lakosság számára súlyos helyzeten. A szerb kormány például néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy rögzíti az üzemanyagárakat a következő egy hónapra, hogy féken tartsa az infl ációt. A szerb kormány döntése értelmében az eurodízel ára nem haladhatja meg a 179 dinárt (538,8 forint), míg a 95-ös oktánszámú benziné az 171 dinárt (514,7 forint). Az intézkedés célja – mint fogalmaztak – az emberek életszínvonalának a megőrzése.

Gazdasági szakemberek ezt a fajta intézkedést megfelelő megoldásnak tartják a helyzet átmeneti megoldása érdekében. Ezzel szemben az adócsökkentés azzal is járna, hogy csökkenne az állami bevétel, így kevesebb juthatna szociális kiadásokra. Ezt szeretnék elkerülni a kormányok.

Nem jött be a jóslat

Természetesen akadnak bírálói az üzemanyagár-plafon bevetésének. A hazai baloldal például már az elején igyekezett támadni az ármaximálást. Azt jósolták, hogy sorra fognak tönkremenni a töltőállomások. A baloldali ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter egyenesen azt javasolta az embereknek, hogy vegyenek kisebb autót. Véleménye szerint az embereknek meg kell érezniük az energiahordozók árának növekedését.

A vizionált tömeges benzinkútbezárások eddig elmaradtak. A hírek szerint csak néhány olyan kisebb töltőállomás volt, amely a leállás mellett döntött. Ez nem befolyásolta az ellátást. Grád Ottó, az ország jó kétezer benzinkútja közül mintegy másfél ezret soraiban tudó Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára úgy fogalmazott: az üzemanyag-kiskereskedők nem örültek felhőtlenül az intézkedésnek, de tudomásul vették, hogy ez egy végrehajtandó feladat.