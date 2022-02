Szerdáról csütörtökre 2 026 új megbetegedést regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, így eddig összesen 90 569 esetben azonosították a vírust.

6 millió 366 ezer a beoltott, 17 894 az új fertőzött és elhunyt 88 beteg

A beoltottak száma 6 366 402 fő, közülük 6 107 843 fő már a második, 3 700 305 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 17 894 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 600 411 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 88 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 636 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 330 876 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 227 899 fő. 4451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen. A fertőzések 94%-át már az omikron okozza. A kormány ma bejelentette, hogy hosszabb ideig, két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gyakorlatához.

Hosszabb ideig, két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gyakorlatához – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta: sem Brüsszel, sem a többi uniós ország nem szigorított a korábbi szabályokon az omikron variáns megjelenése miatt, a kormány pedig nem akarja, hogy a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, mint más uniós polgárokra.



Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a virológusok többsége szerint az ötödik hullám csúcsán jár Magyarország, és amilyen gyorsan felfutott a fertőzésszám, annak csökkenése is olyan sebességgel várható. A vírus az ötödik hullámban lényegesen gyorsabban terjed, mint korábban, de sem a kórházban kezeltek száma, sem az elhunytaké nem közelíti meg a megelőző hullámokét.

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. Bővebben a februári oltási akcióról:

