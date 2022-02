„Ebben az évben is meghirdette a Belügyminisztérium azt a pályázatot, amelyre minden alkalommal utak felújítására nyújtunk be támogatási kérelmet”, számolt be róla Mikola Gergely, Encs polgármestere közösségi oldalán. Tudatta: Tavaly 15 millió forint támogatásból és 6 millió forint önerőből újítottak fel három útszakaszt.

Idén a Muskátli utca 370 métere és a Mátyás Király utca 260 métere következik. A város 14 millió forint állami támogatásra pályázott, amihez 7,5 millió forint önerőt kíván tenni.

„Ha minden rendben megy, és nyer a pályázatunk, márciusban dönt a képviselő-testület, tavasz végén pedig megtörténhet az utak felújítása”, tette hozzá a polgármester.