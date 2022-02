– A 2021-es év sok mindenben különbözött a többitől, hisz az egész város ünnepelt. 30 éve város Mezőcsát – csak egy kijelentés, mely sokszor elhangzott beszédekben, konferálásoknál, egy egyszerű beszélgetésben, mégis nagy jelentőséggel bírt. A városi ranghoz a mai napig méltó településünk, hisz idén is az ünneplés mellé rengeteg munka is társult – fejtette ki Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere, aki hozzátette: – Mint minden évben, 2021-ben is önkormányzatunk pályázott a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A támogatás összege közel 25 millió forint volt. A „Szociális célú városrehabilitáció Mezőcsáton” pályázattal pedig ötszázmillió forint támogatásban részesültünk. 2021-re befejeződött a 11 szociális bérlakás – 9 felújítás, 2 új építés – kialakítása. December közepére mind a tizenegy család beköltözhetett. Az elmúlt évben befejeződtek és átadtuk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül legjelentősebb beruházásainkat.

Felszámolt illegálisak

– A 2021-es évben két alkalommal használtunk fel pályázati forrást az illegális hulladéklerakók felszámolására. Első körben az Ipari Park és a KRESZ-park környékén a kommunális és az építési hulladék összegyűjtése és elszállítása valósult meg. 2021. szeptember közepén újabb terület megtisztítására nyújtottunk be támogatási kérelmet a „Tisztítsuk meg az Országot!” program keretében. A Munkácsy utca két nagyobb területének megtisztítására több mint 10 millió forint támogatást kaptunk, amelyet november végéig fel is használtunk. A 3305-ös jelzésű, Mezőcsátot és Gelejt összekötő útszakasz felújítása is megvalósult, a lakosság és a környék lakóinak nagy örömére – foglalta össze a polgármester.