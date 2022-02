„Januártól mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a 25 év alatti fiatalok, és a kormány megemelte a minimálbér és a szakmunkás minimálbér összegét is. A minimálbér 200 ezer forintra, a szakmunkás minimálbér összege 260 ezer forintra növekedett.” - emlékeztetett rá hétfői sajtótájékoztatóján Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Ezek a változások fontos társadalmi rétegeket érintenek. Ahogy a helyi gazdaság dinamikus fejlődése is elsődleges fontossággal bír az itt élőknek, amit nagymértékben sikerült előmozdítani az elmúlt években. Kiemelte: a baloldali vezetés alatt cégek zártak be, leépült a gazdaság. Ezt a negatív trendet sikerült 2010 után megfordítani és mára növekedési pályára állni, amit igazolnak az azóta idetelepült vagy telephelyeiket éppen építő cégek és az általuk létrehozott munkahelyek.

Leszögezte: a fejlődés látványos, a megkezdett utat folytatni kell.