A pandémia miatt kissé csúszva, a tervezett 2021. február 1. helyett tavaly ősszel indult el az Úszó Nemzet Program, az úgynevezett pilotverzióban. Tesztüzemmódban négy településen – Tokajban, Móron, Debrecenben, valamint Budapest XXII. kerületében – zajlott az óvodás, illetve általános iskola első osztályos gyerekek rendszeres oktatása, úgy, hogy a résztvevők mindenfajta felszerelést térítésmentesen megkaptak, de a gyerkőcök utaztatásának költsége is benne volt (van) a programban.

Véleményt kértek

A kísérleti időszak után aztán a hét elején (volt, ahol hétfőn, volt, ahol kedden) immáron élesben elstartolt az Úszó Nemzet Program, a négy korábbi település mellett további tizenhat helyszínen kezdődött meg a gyerekek oktatása: Balatonfüreden, Barcson, Budapest III. kerületében, Derecskén, Dunakeszin, Győrben, Iváncsán, Kaposváron, Kecskeméten, Keszthelyen, Kisteleken, Mohácson, Nyíregyházán, Putnokon, Sopronban és Szarvason.

– A szövetség szakemberei végezték el a teszthelyszíneken lezajlott munka értékelését – kezdte Hölcz Péter régióvezető. – A nyílt napokon a szülők is elmondhatták észrevételeiket, hogy tetszik-e nekik a program, és ami fontos, hogy miként érzi magát a gyerek. Ugyancsak kikérték a létesítmények vezetőinek, valamint az oktatóknak a véleményét, és természetesen a mienket is. Észrevételek persze nemcsak a pilotprogram végén jöttek, hanem menet közben is folyamatosan, ezeket már akkor megpróbáltuk figyelembe venni, javítani. Bizonyos időszakonként vannak szintfelmérések, a tesztidőszakban például kettőn vettek részt a gyerekek – Tokajban is –, múlt októberben és decemberben. Az elsőnél el kell jutni oda, hogy a gyerek tud csinálni egy siklást. Van mindenkinek egy matricás füzete, és ha mondjuk a siklást elsajátította, akkor kap és beragaszthat egy ezért járó állatfigurát. A második felmérésnél hát-láb tempót kell bemutatni, amiért szintén jár a matrica.

Változatlan rendszerben

Tokaj után, mellett újabb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település került be a programba, mégpedig Putnok. Az észak-borsodi város tanuszodájában helybéli, valamint bánrévei, királdi, sajóvelezdi, illetve serényfalvai óvodások-kisiskolások sajátítják el az úszást. Hölcz Péter régióvezető mellett Móth Éva helyi koordinátorként, Hunyadi Levente oktatásszervezőként dolgozik, míg az oktatók: Hídvégi Georgina, Káli Vília, Kozma Krisztián és Jakab Ákos.

– Az új helyszínek kijelölésének menetéről nincsenek pontos információim, viszont a szövetség olyan elképzelések alapján vonta be az újabb tizenhat települést, hogy hol, az ország mely részén voltak, vannak fehér foltok az úszás szempontjából, ahol a korábbi időszakban egyáltalán nem volt jelen a sportág, vagy éppen jelen volt, csak nem elég intenzíven – mondta Hölcz Péter. – Putnok tekintetében 207 gyermek kapcsolódott be a programba, amely kedden vette kezdetét. Máshol hétfőn, azonban itt egy picivel kevesebb a jelentkezett csoport. Maga a rendszer nem változott a pilotprogramhoz képest, vagyis egy óvodás vagy egy általános iskola első osztályába járó gyermek hetente egyszer jön oktatásra, és mindig ugyanazon a napon, ugyanabban az időpontban. Ez a szakasz egyébként június 15-ig tart majd, illetve folyatódik tovább, szeptemberben, s mindenki egyet előrébb fog lépni. Vagyis a jelenlegi óvodások elsősként fognak jönni, az elsősök másodikosként.

Nem kizáró tényező

A szakembert megkérdeztük arról, hogy az első nap milyen benyomásokat szerzett a putnoki munka során.

– Van olyan kisgyerek, akin látszik, hogy volt már vízben, megcsinálta a siklást is, viszont nem olyat, amilyet mi tanítunk, hogy a kezek elöl vannak, a fej pedig lezárva – árulta el Hölcz Péter. – Tanult „úszogatni” szülőtől, testvértől, miközben voltak uszodában esetleg, vagy strandon. Az azonban nem kizáró ok az oktatásban való részvétel során, ha valakinek már van valamilyen alapja.

A tények

A Magyar Úszó Szövetség által kidolgozott, a magyar kormány finanszírozásával indult program kimondott célja, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni. A MÚSZ a 2013 óta futó „Minden gyermek tanuljon meg úszni” programot bővítette ki. A többéves előkészítő munkát követően elindult, ütemekre bontott program keretein belül 2028-ig 335 létesítmény bevonásával több mint háromszázezer gyermek elérése a cél. A sportág alapjaira a MÚSZ által akkreditált, felkészült oktatók tanítják meg a kicsiket.

(A borítóképen: Tokaj után új megyei helyszín csatlakozott a programhoz)