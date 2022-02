Komoly gazdasági válságot is jelentett a világban a pandémia. Erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ózdon. - Világszerte 114 millióan váltak munkanélkülivé. Egy új világgazdasági korszak köszöntött be, amely éles versennyel indult, a felszabaduló világgazdasági kapacitások újra elosztásáért – foglalta össze Szijjártó Péter. „Ez az új korszak a magyar gazdaság számára nagy lehetőséget jelent, fontos stratégiai döntések születettek, annak érdekében, hogy ezt ki tudjuk használni. A kormány nem segélyek osztogatásába, és az ország eladósításába vágott bele, hanem beruházásösztönzési programot indítottunk el. A válságkezelés magyar modellje úgy foglalható össze, hogy az emberek életét oltással, a munkahelyeket pedig beruházásokkal kell megmenteni” - húzta alá.