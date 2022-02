A több száz négyzetméteres, gépekkel kiválóan felszerelt komplexumra önkormányzati forrásból mintegy huszonötmillió forintot költöttek.

Több lábon állnak

– Az igazán szép környezetben lévő sportközpontunk a kínálat bővítésével így már több lábon áll – közölte Mikola Gergely polgármester, aki az Encs Város Kupájáért rendezett teremlabdarúgó-tornán vállalta az „idegenvezetői” szerepkört. – Az erőfejlesztő csarnokot jelenleg úgy hetvenen rendszeresen látogatják, a szolgáltatásunkat igénybe vevők száma azonban a tavasz beköszönte után reményeink szerint jóval száz fölé emelkedik majd. A konditerem – amelyben minden korosztály megtalálhatja a maga számára legmegfelelőbb eszközöket – vasárnap kivételével a hét minden napján várja vendégeit.

A település első embere azt is elmondta, hogy a nagyközönség által kedvelt multifunkcionális sportközpontjuk nem csupán helyi eseményeknek, hanem kistérségi, járási, megyei, sőt országos viadaloknak is rendszeresen otthont ad. Rendezvényeik révén jelentős saját bevételre tesznek szert, ezzel is tehermentesítik az önkormányzat büdzséjét.

(A borítóképen: Paul József képviselő-testületi tag és Mikola Gergely polgármester a konditeremben)