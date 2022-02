Az emléklappal együtt tízmillió forintot is kap a település, amelyet szintén a közmunkaprogram továbbfejlesztésére fordítanak majd – közölte az Északkal Kerekes Attila polgármester.

Több mindennel foglalkoznak

Kiemelte: évekkel ezelőtt még százötvenen dolgoztak a közmunkaprogramban Olaszliszkán, jelenleg pedig mintegy ötven embert foglalkoztatnak ezen a módon. A legtöbben ugyanis közben már munkát találtak az elsődleges munkaerőpiacon. Ennek ellenére sikerrel zajlanak programjaik – mondta.

Példaként említette a mezőgazdasági közmunkaprogramot, amelynek keretében például házi kerteket művelnek, fóliasátrak alatt növényt termesztenek, amelyeket a közétkeztetésben használnak fel. Mindezek mellett van háromhektárnyi szőlőjük, bodzaültetvénnyel is rendelkeznek, tartanak baromfit, tojótyúkokat, sertést hizlalnak, és foglalkoznak betonelemek készítésével is.

A helyi dolgozók drótfonatot is készítenek, amelynek segítségével az önkormányzat eddig be nem kerített ingatlanjait látták el kerítéssel, még a betonoszlopokat is maguk öntötték – sorolta a polgármester. Az egyik legújabb kezdeményezésük a gombatermesztés, amihez átalakítottak egy épületet az ugyancsak felújított piac szomszédságában. Ezen a helyszínen további fejlesztéseket terveznek. Azokat a termékeket, amelyeket az önkormányzat nem használ fel, kedvezményes áron értékesítik a lakosság körében – magyarázta Kerekes Attila. A keletkező hasznot visszaforgatják a közmunkaprogramba.

A sikeres közmunkaprogram mellett a Belügyminisztérium támogatásával utak is újultak meg Olaszliszkán, összesen 600 méternyi szakasz kapott új burkolatot, amit dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselővel együtt tekintettek meg. Mint kiderült, idén egy belterületi és egy külterületi út felújítását is el tudják végeztetni, összesen mintegy 250 millió forint értékben.

A honatya kiemelte: Olaszliszka kiváló példája annak, hogy miként lehet jól kihasználni a közmunkaprogram lehetőségeit, amelynek segítségével nemcsak foglalkoztatni tudnak olyan embereket, akik másképp nem tudtak elhelyezkedni, de értéket is teremtenek a település számára. A képviselő szerint kiválóan pályázik a helyi önkormányzat. Ennek egyik legfrissebb eredménye egy új géppark, amely fűnyíró traktort, egy munkagépet, valamint négy fűkaszát foglal magában. Dr. Hörcsik Richárd a továbbiakban is támogatásáról biztosította a települést.

(A borítóképen: Dr. Hörcsik Richárd és Kerekes Attila megnézték az új gépparkot is)