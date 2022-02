Az ÓMÉK Olvasó előtti területen megnyílt az „Együtt, Szabadon – Magyar Cigány Hősök” szabadtéri tárlat, amelyet bárki megtekinthet február 17-ig. A vándorkiállítás az előttünk álló hónapokban összesen 25 településre látogat majd el. A most megnyílt kiállítás célja, hogy bemutassa a magyar cigány közösség azon kiemelkedő tagjait, akik szakmai és közéleti tevékenységükkel már a diktatúra évei alatt is hozzájárultak egy öntudatos és büszke magyar roma közösség felépítéséhez. Harminc évvel a rendszerváltoztatás után ezzel a kiállítással is tisztelegnek a magyar cigányság hősei előtt.

Sok helyre viszik

A tárlat tizenegy, a legkülönbözőbb társadalmi hátterű és foglalkozású roma honfitársunkat mutatja be, akik hozzájárultak a hazai cigányság közösségének építéséhez, Magyarország kulturális fejlődéséhez, színesebbé tételéhez, vagy hazájuk szabadságáért áldozták életüket. Történetüket összeköti a közösségükért érzett felelősség, a tenni akarás és a kitartás. Ezt a tárlatot tavaly nyáron mutatták be Budapesten, a Terror Háza Múzeumban, majd időszakos jellegéből fakadóan számos vidéki városban is a nagyközönség elé tárják.

(A borítóképen: Az Olvasó mellett ingyenesen megtekinthető a tárlat)