„Több konténer kellene, nagyon kevés van jelenleg. Itt lakom a kezdetek óta, ezek a problémák csak pár éve kezdtek jelentkezni, korábban nem volt ez, az Avas egyik legpatinásabb utcái közé tartozott a Sályi. Már többször jeleztem, hogy több konténert kellene kihelyezni, akkor azt a választ kaptam, hogy kvóta van, és ennyi lakáshoz ennyi konténer jár. A III-as ütemben, Fodor Zoltán képviselő úr körzetében megoldották a problémát, ahol szükségesnek látták, oda helyeztek ki több konténert, sőt még a tárolókat is bővítették több helyen. Itt Szilágyi Szabolcs a képviselő, aki nem csinál sok mindent, hát nézzenek körül. Többször volt jelezve a probléma, először azt mondta, hogy erre nincs pénz. Legutóbb pedig azzal magyarázta, hogy itt lett egy parkoló bővítve, és arra ment el a keret. Kifogásokat tudnak találni. Hasonlítsák össze a két körzetet, ott fent (III. ütem) tisztaság van, itt szemét mindenfelé. Még az őszi falevelek is itt vannak. Lassan tavasz van, de még az őszi avart sem sikerült elszállítaniuk” – tette hozzá Ládi László.

Emberhiány télen, nyáron

„Ez a probléma már évek óta megvan. Itt korábban több ember volt, akik rendben tartottak mindent, most van összesen nagyjából három, akik járnak egy-egy bottal, és szurkálják a szemetet több-kevesebb sikerrel. Egymásra mutogatás van, hogy miért van ez, de mi, itt lakók ezzel nem vagyunk kisegítve. Amikor hó van, akkor azért nincs ember, amikor nyár van, akkor meg azért nincs. Egyszerűen mindig van magyarázat. A III-as ütemben ez is meg van szervezve, mindenkinek megvan a saját területe, be van osztva, hogy kinek mi a feladata a körzetben, itt semmi nincs. Fodor Zoltán megy körbe, és nézi, hogy mivel van feladata. Ott járunk, hogy amit tudunk, és még befér, azt dobáljuk bele a konténerbe, amire már nincs kapacitás, azt hagyjuk mellette, és amikor ürítés van, akkor tesszük bele. Ez egy végeláthatatlan körforgás, mert mindig szeméttöbblet alakul ki” – húzta alá Mérő Tibor.

Az érintett terület önkormányzati képviselője, Szilágyi Szabolcs megkeresésünkre azt írta: korábban képviselői alapjából támogatta a hulladéktárolók zárhatóvá tételét és a kukák ketreceinek megépítését, az illegális hulladéklerakatokat pedig több alkalommal jelezte a rendőrség felé és – amíg a jegyző hatáskörébe tartozott – a jegyző, illetve a Városgazda felé, hogy azokat szállítsák el. Az önkormányzati képviselő azt állítja, mindenkinek segített, aki hozzá fordult. Azt azonban elismerte, hogy „mindenre nem jut pénz” a parkolók tavalyi megépítése miatt. Szilágyi Szabolcs úgy érvel, mivel a hulladéktároló edények kihelyezése a társasház közös képviselőjének feladata és hatásköre, a lakossági szemét elszállítása pedig szintén nem önkormányzati képviselői alapból történik, ezért úgy látja, „felvetéseink” kapcsán itt valami félreértés van.

A „miért nem lehet megoldani a szemétszedés problémáját?” kérdésre pedig azt írta: A lakossági hulladéktárolókba elhelyezett szemetet a Mirehu Nonprofi t Kft. szállítja el, de a hulladéktárolók mellé ledobott szemetet nem köteles elszállítani, és nem is szállítja el a szolgáltató, ezt a társasház takarítójának kell összeszedni. Közterületen, tisztántartási sávon túl pedig a Városgazda látja el ezt a feladatot.