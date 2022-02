Mindenki ismeri a viccet, hogy bemondja a rádió a közlekedési hírekben: „Figyelem! Az M7-esen autózók figyelmét szeretnénk felhívni, hogy legyenek óvatosak, mert egy őrült a forgalommal szemben autózik Budapest felé.” Kovács úr épp az autópályán a járművében hallgatja a felhívást, majd felcsattan: „Hogyhogy egy? Mind!”

Ez jó vicc lenne, ha nem történne meg egyre gyakrabban a valóságban. Legutóbb csütörtökön Budapesten a Szentendrei úton. Január 15-én pedig egy miskolci polgártársunk nem talált haza az egyik bevásárlóközpontból, és Szikszó magasságában száguldott az M30-ason szembe a forgalommal és a rendőrökkel, akiknek hála vége szakadt az ámokfutásnak, baleset nélkül. De egyszer elfogy a szerencse! És ez már nem vicc. Nagyon nem. Ki szeretne egy ilyennel találkozni? Szemben. Tudjuk, ötven kilométer per óra fölött már könnyen halált okozó energiák szabadulnak fel egy ütközéskor. Számoljunk csak: ha mi megyünk százzal, ő is szembe százzal, az kétszáz kilométer per óra, mert összeadódik. Túlélhetetlen.

Könyörgöm, figyeljünk oda, hová kanyarodunk!